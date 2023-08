Nas Notícias Plantas que absorvem o calor e refrescam a casa Por

Conheça algumas espécies de plantas que absorvem o calor e refrescam a sua casa nos dias mais quentes

As plantas embelezam a casa, mas você sabia que pode aliar a beleza a outras funcionalidades? Existem espécies de plantas que ajudam a combater o calor. Conheça algumas dessas espécies e use plantas como recursos naturais para ter uma casa mais fresca para enfrentar os dias e noites de maior calor.

Plantas que reduzem o calor e ajudam a refrescar a casa

Por vezes, é fácil e a solução para refrescar as casas pode estar precisamente em plantas. Elas filtram o ar e ajudam a purificar os ambientes, aliando-se ainda na produção de um ambiente mais fresco, tão necessário para enfrentar dias de muito calor e noites tropicais.

Lírio-da-paz

O lírio-da-paz é uma espécie de planta que, além de embelezar o seu lar, pode também refrescá-lo. Assim, esta planta consegue equilibrar temperaturas, sendo que a sua funcionalidade será maior em ambientes cuja temperatura ronde os 18 graus centígrados.

Kalanchoe

Kalanchoe é uma planta comum em Madagascar que consegue acumular humidade nas suas folhas, regulando o ambiente.

Esta espécie de planta é uma ótima escolha para quem procura ter um ambiente mais fresco em casa e não tem possibilidades de ter um ar condicionado, por exemplo.

Murta-comum

Murta-comum é o nome de mais uma espécie de planta que funciona muito bem para refrescar o ar de sua casa.

Esta planta consegue também filtrar certos poluentes que circulam no ar e é ainda tida como uma planta sagrada, em algumas civilizações.

Zamioculca

A somar a outras espécies de plantas que ajudam a refrescar a sua casa, a Zamioculca é outra planta que serve na perfeição esse objetivo de combater o calor no interior da habitação.

Em Portugal, esta planta é conhecida como a planta da fortuna e o seu verde total adapta-se a lugares mais fechados, fornecendo oxigénio ao ambiente.

Gerbera

A gerbera é uma flor cujo esplendor ocorre entre a primavera e o verão. E você sabia que é uma ótima solução para ajudar a refrescar o ar dentro de sua casa?

A gerbera gosta de locais arejados e as suas capacidades são aí potenciadas. Por isso, se optar por esta solução, não se esqueça de as regar uma ou duas vezes por semana.

Plantas ajudam a absorver calor mas não são milagrosas

Logicamente, as espécies de plantas aqui indicadas são aliadas para refrescar o seu lar. Porém, não são soluções milagrosas.

Ou seja, não espere que sejam apenas as plantas a refrescar o ar dentro de sua casa. É importante notar que elas ajudam, mas também existem alguns comportamentos que as pessoas devem adotar para que as casas fiquem menos quentes para enfrentar os dias de maior calor e as noites tropicais.

É importante estar sempre atento a dicas para dormir melhor no tempo quente sem ar condicionado.

Quem pode recorrer ao ar condicionado tem um forte aliado, ainda que este seja um mecanismo que pode pesar na fatura mensal de eletricidade, se estiver sempre ligado. Em todo o caso, cada pessoa ou família deve fazer as suas contas e perceber se compensa ou não instalar ar condicionado.

A construção das casas é importante ao nível da impermeabilização. Se a sua casa já está construída e não levou isso em consideração, caso faça obras, dê prioridade a esse ponto, pois é fundamental tanto para enfrentar os dias de maior calor, como no frio.

Mesmo que possa gastar mais algum dinheiro, acabará por recuperar no longo prazo, visto que todos os mecanismos usados para refrescar ou aquecer a sua habitação terão uma eficiência maior.

Quem habita em casas sem isolamento térmico, por muito que tenha plantas ou ar condicionado acaba por não conseguir isolar totalmente as paredes.

Como acabar com melgas e mosquitos no quarto?

O calor tórrido durante o dia e as noites tropicais são algo pouco desejado para quem gosta de dormir tranquilamento.

Por isso, há quem procure soluções práticas para refrescar as suas casas, com recurso a ventoinhas, ar condicionado ou até plantas. Há quem tente conjugar diferentes recursos, tudo para que na hora de deitar tudo esteja agradável.

No entanto, é sabido que em alturas de maior calor aparecem sempre melgas e mosquitos prontos a ferrar. Por isso, muita gente procura e encontra dicas práticas para acabar com melgas e mosquitos.

Numa lógica de poupança mas também de manter a casa menos quente, lembre-se que as luzes podem ser um inimigo seu.

Manter luzes ligadas acaba por ser chamativo para que os pequenos bichinhos visitem a sua casa e depois vá ter consigo quando está a dormir e acorda com o ‘bzzzzzzzzz’ característico ou com as reações alérgicas.

Cuide de si e das pessoas mais vulneráveis em dias de calor extremo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera envia vários avisos ao longo do ano de acordo com as condições climatéricas previstas.

Tratam-se de recomendações para que as pessoas não sejam surpreendidas pelas condições climatéricas.

Deste modo, opte por acautelar-se e por ajudar a acautelar pessoas vulneráveis a enfrentar dias de muito frio ou de muito calor.

Como refrescar cães e gatos em dias de calor?

Quem também precisa da sua ajuda para enfrentar os dias de muito calor são os animais, nomeadamente os animais de estimação.

Os cães e os gatos não reagem tão bem ao calor como os humanos. Enquanto nós temos glândulas sudoríparas, baixando a temperatura corporal através do suor, os cães e os gatos transpiram pelas narinas, almofadas das patas e pela língua.

Por isso, não deixe o seu animal sem água. Aliás, pode até optar por colocar o bebedouro sempre com pedaços de gelo. Assim, a água vai manter-se mais fresca durante mais tempo.

Esteja sempre atento e saiba como refrescar cães e gatos em dias de calor.