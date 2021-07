Nas Notícias Como refrescar cães e gatos em dias de calor? Por

Saiba como pode refrescar cães e gatos em dias de calor.

Os cães e os gatos não reagem tão bem ao calor como os humanos. Enquanto nós temos glândulas sudoríparas, baixando a temperatura corporal através do suor, os cães e os gatos transpiram pelas narinas, almofadas das patas e pela língua.

Quando a temperatura é superior a 30 graus centígrados, cães e gatos enfrentam o risco de morrer de hipertermia (excesso de calor), pois não conseguem fazer uma troca de galor (expirando ar quente e inspirando ar frio) eficiente.

Assim, quando o calor aperta, é normal vermos os cães e os gatos a procurarem pisos mais frios e a evitarem mexer-se durante o dia.

Nos cães, as raças que mais sofrem com o calor são as mais peludas, como shihtzu, chow chow, husky siberiano, akita e malamute do Alasca. Mas também há raças de pelo curto que são bastante afetadas, como rottweiler, pitbull, american staffordshire, assim como raças de focinho achatado, como buldogues, pug e boxer.

Os gatos também sofrem com o calor, em especial se forem de raças mais peludas, como os persas.

Como posso ajudar o meu cão e o meu gato a refrescarem-se?

Para arrefecerem, os animais tendem a beber mais água. Assim, o primeiro passo a seguir é manter o bebedouro sempre com água fresca. Vá deixando no bebedouro umas pedras de gelo ao longo do dia, para que a água se vá mantendo fria.

Leve os cães a passear nos períodos mais frescos (de preferência, antes das 10h00 e depois das 19h00), para que não queimem as patas. Para conferir a temperatura do chão, descalce-se e fique parado por três minutos. Se não sentir desconforto, não há risco de queimadura para o animal. Quando sair, certifique-se que leva água fresca.

Dê banhos de mangueira ou com um balde. Se tiver uma piscina (pode ser insuflável), divirta-se a tomar um banho com o seu animal.

Se tiver ventiladores ou ar condicionado, deixe-os ligados para o caso do cão ou do gato procurar um ambiente mais fresco.

Molhe tapetes com água bem fria e ponha-os à disposição dos cães e dos gatos.

Escove todos os dias o animal, para retirar o pelo em excesso, que provoca a acumulação de calor.

Procure nas lojas um protetor solar específico para o animal.

Faça gelados com fruta, carne ou peixe, que não só mantêm os cães e gatos mais frescos como ainda os vão deixar deliciados.

Mantenha os seus amiguinhos bem confortáveis e aproveitem em conjunto o verão.