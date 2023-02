Nas Notícias O seu bebé não dorme a noite toda? Este artigo é para si Por

A maternidade/paternidade é um desafio para a vida e cuidar de um bebé é algo para o qual, por muita preparação que se tenha, na prática existem sempre desafios constantes e que aparecem rapidamente, da mesma forma que desafiam os pais a ultrapassá-los.

Uma das situações mais angustiantes para a criança e para os pais acontece quando o bebé não consegue dormir de noite. O que fazer? Há solução? O que se pode fazer para um bebé dormir a noite toda? Se o seu bebé não dorme a noite toda, então este artigo é para si.

E se pensa abraçar o desafio da maternidade/paternidade, então o melhor é estar preparado. Ou até mesmo por curiosidade para passar as valiosas informações a familiares e amigos.

Nos primeiros meses de vida é natural que os recém-nascidos não consigam distinguir o dia da noite, pelo que podem ter ciclos de sono diferentes dos adultos. E estar atento ao sono dos bebés é muito improtante.

Dormir bem acaba por ser fundamental quer para miúdos quer para graúdos. Uma má noite de sono pode comprometer o fator físico e mental de uma pessoa.

Numa primeira fase no período extra-uterino, os bebés, por regra, comem e dorme. Essa é uma rotina comum. Assim, é natural que acordem de noite e de dia para serem alimentados.

Depois dos dois meses, geralmente, os bebés passam a dormir menos e a estar mais tempo acordados, embora seja natural que passe muito do seu tempo em situação sonolenta.

Num ciclo natural, o bebé passa nos meses seguintes a começar a interagir mais e, logicamente, os períodos de sono, ainda assim prolongados tendo por comparação um adulto, acabam por ir reduzindo.

Choro é a forma do bebé comunicar

Isto é o que acontece quando tudo corre dentro dos padrões ditos normais. Quando assim não é, há problemas para os pais que têm de estar em constante foco com a criança, procurando solucionar os seus problemas que são revelados pelo choro.

O bebé não fala nos primeiros tempos de vida, sendo que o choro é a sua forma de comunicar com aquilo que o rodeia.

Cada bebé tem as suas especificidades e os pais têm que ir percebendo o que o choro quer dizer. Nem sempre o choro é uma situação de alarme. O choro, como se disse em cima, é a forma de os bebés comunicarem, pelo que estes devem ser compreendidos. O choro é diferente de bebé para bebé e de circunstância para circunstância.

Aqui chegamos é então altura de ficar com algumas dicas importantes para que o seu bebé possa dormir descansado. E você também, dentro dos possíveis, já que é comum dizer-se que, a partir do momento em que se é mãe ou pai e se tem um coração a bater fora do peito, as noites nunca mais são iguais.

Alimente o bebé antes de dormir

O bebé chora quando tem fome. E se você deseja que a criança durma durante um longo período noturno procure ter o seu bebé com ciclos de alimentação adequados, tentando que este adormeça de noite com a ‘barriguinha’ cheia.

Uma fralda seca e limpa

Procure dar um banho relaxante ao seu bebé antes de dormir. É importante que a criança vá para a cama dormir com a fralda seca e limpa.

Faça uma massagem ao bebé

Outra dica importante para que o bebé possa ter uma noite mais tranquila, e os pais também, é praticar uma massagem com toques muito suaves. Procure também que isso aconteça num ambiente confortável e acolhedor, sem ruídos ou barulhos.

Atenção à iluminação dos quartos

O local onde os bebés dormem deve ser propício a uma noite tranquila. Desse modo, é importante que a iluminação seja adequada e de acordo com o momento. Isto é, geralmente, os bebés costumam dormir no quarto dos pais inicialmente.

É natural que os pais não adormeçam logo e estejam a ver televisão ou ao computador ou até com uma luz ligada para ler um livro ou simplesmente estar no telemóvel.

Esse tipo de luz poderá afetar o sono do seu bebé. Acautele essas situações e evite que a luz forme um clarão que afete o bebé.

Passe segurança ao seu bebé

Para que o bebé possa dormir melhor é importante que ele se sinta seguro. Por isso, deite-o em lençóis e cobertores antialérgicos e que sejam aconchegantes. Use a mesma prática em relação a eventuais peluches que coloca perto do bebé, mas tenha cuidado para que estes não sufoquem a criança se esta se mexer.

Brinque com o bebé durante o dia

É importante brincar com o bebé durante o dia de forma a que durante a noite este tenha mais sono. Assim, faça brincadeiras com a criança, ambiente-o à casa onde ele mora e verá que no período noturno acabará por ter mais sono.