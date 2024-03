Afinal, quando começa a primavera? Saiba tudo

Quando começa a primavera? A definição do início da primavera não é uniforme. Esclarecemo-lo aqui.

A primavera astronómica começa na quarta-feira, 20 de março, exatamente às 03:06 em Portugal Continental e na Madeira (menos uma hora nos Açores).

A natureza já está a dar os seus primeiros passos em direção à primavera. E, de um ponto de vista puramente meteorológico, já nos alcançou há muito tempo, independentemente de todos os acontecimentos meteorológicos e florais.

Porque o início meteorológico da primavera é puramente matemático.

O início meteorológico da primavera

A meteorologia definiu o dia 1 de março de cada ano como o início da primavera.

A divisão em quatro estações de igual duração serve para a comparabilidade estatística dos dados meteorológicos e climáticos durante longos períodos.

O início astronómico da primavera

Em termos de calendário, a primavera começa quando o Sol está exatamente sobre o equador. O zénite do sol desloca-se do sul para o norte.

No hemisfério norte, os dias tornam-se visivelmente mais longos e as temperaturas sobem.

A data do equinócio, ou seja, a hora exacta do início da primavera, não é sempre no mesmo dia de março.

Em 2084, por exemplo, a primavera começa a 19 de março, em 2011 foi a 21 de março e este ano a primavera começa a 20 de março, exatamente às 03:06 em Portugal Continental e na Madeira (menos uma hora nos Açores).

A primavera também começará a 20 de março nas próximas décadas.

Fenologia da primavera e temperatura dos prados

O desabrochar da natureza permite-nos viver a primavera com todos os nossos sentidos.

À medida que as temperaturas sobem e as horas de luz do dia aumentam, a flora e a fauna despertam do seu sono invernal.

Isto acontece numa sequência quase constante. As épocas de floração das plantas servem de guia para as estações do ano.

Na agricultura, a observação da fenologia das plantas é importante para determinar o início e o desenvolvimento das estações, nomeadamente da primavera, que é crucial para o ciclo de crescimento das culturas.

A floração da aveleira e da forsítia é considerada um indicador do início da primavera, enquanto a floração das macieiras, que ocorre geralmente em maio, marca o pico da fenologia primaveril.

Isto significa que estas plantas têm ciclos de crescimento e desenvolvimento específicos que reflectem as condições meteorológicas sazonais e que a sua floração é acompanhada de perto pelos agricultores para planear medidas como a poda, a fertilização e o controlo de pragas.

Os meteorologistas agrícolas podem utilizar a chamada soma das temperaturas dos prados para determinar quando uma determinada planta irá florescer.

A soma das temperaturas dos prados é um valor especialmente calculado que resulta da soma das médias diárias positivas.