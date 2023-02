Nas Notícias O que se deve fazer quando acende a luz amarela na Via Verde? Por

O recurso ao dispositivo da Via Verde pretende facilitar a circulação dos veículos, reduzindo as filas para pagamento de portagens.

A instalação da Via Verde tem ajudado a simplificar a vida dos automobilistas que têm uma via reservada e depois o dinheiro a pagar é descontado de uma conta bancária associada ao dispositivo e à matrícula do veículo quando esteve passa na Via Verde.

Por regra e quando tudo está na conformidade, no momento em que o veículo atravessa a portagem surge uma luz de cor verde e é indicado o valor a pagar pelo troço percorrido.

No entanto, em alguns casos, não é a luz de cor verde que se liga à passagem do veículo mas, sim, uma luz de cor amarela. Nesse momento o que há a fazer?

Quando uma luz de cor amarela na via reservada a aderentes da Via Verde se acende o automobilista deve seguir viagem sem preocupações acrescidas, ainda que fique avisado de que algo não está nas perfeitas condições em relação ao dispositivo ou ao contrato estabelecido com a Via Verde. E essa situação carece de uma resolução.

Assim que tiver o carro parado em segurança, depois de terminar a viagem, consulte a aplicação da Via Verde para dispositivos móveis ou procure contactar os serviços da Via Verde pelo Serviço ao Cliente.

No aplicativo ou na versão para computador, se tiver uma conta criada, vá a “A Minha Via Verde” e veja se existe algum alerta enviado pela entidade que gere a Via Verde.

Se não tiver qualquer alerta, tente perceber se alguma coisa se alterou em relação ao que estava contratado com a Via Verde. Por exemplo, veja se o seu cartão multibanco caducou e não associou o novo cartão ao seu contrato com a Via Verde.

Ativar a referência multibanco ao identificador

No caso de ter um cartão multibanco novo deve ativar uma nova referência multibanco ao seu identificador.

Grande parte dos sinais amarelos que são ligados aquando da passagem de um veículo na Via Verde são por conta do cartão multibanco que pode não estar associado ou o aparelho que precisa de pilhas.

No caso de ter de ativar a referência multibanco ao identificador, fique a saber que se trata de um processo simples e de fácil solução.

Como fazer a ativação do identificador?

Para fazer a ativação do identificador terá de realizar 4 simples processos. O primeiro é inserir o cartão multibanco associado à conta onde pretende efetuar os débitos da Via Verde, com os seus códigos bancários.

Depois, deve escolher as opções “Pagamento e Outros Serviços”, seguido de “Transportes”, após isso selecione a opção “Via Verde” e, finalmente, “Ativação”.

No terceiro passo deve inserir a referência do cartão para pagamento que estará associado e resta um último momento que é a conclusão da operação. E pronto, fica com o cartão associado e ativado ao dispositivo do seu veículo.

É importante, contudo, ter ciente de que a operação poderá levar entre 2 a 3 dias até ficar concluída remotamente.

Como fazer a ativação de nova referência do identificador?

Por outro lado, se você já é utilizador da Via Verde e tem um novo cartão multibanco o procedimento é semelhante ao que realiza da primeira vez. Só que em vez de escolher “Pagamento e Outros Serviços”, seguido de “Transportes”, após isso selecione a opção “Via Verde” e, finalmente, “Ativação”, deve ir por estes caminhos até “Ativação”. Aí, em vez de “Ativação” deve selecionar “Substituição”.

Verificar se a matrícula está corretamente associada

Há quem veja a luz amarela acender quando passa na Via Verde quando a matrícula do veículo não está corretamente associada ao dispositivo.

Nesse caso, deve contactar os serviços da Via Verde ou, em alternativa, ir ao aplicativo e verificar e alterar a matrícula em “A Minha Via Verde” e depois selecionar “Viaturas e Identificadores”.

O identificador está corretamente colocado?

A luz de cor amarela pode também acender por causa de uma incorreta colocação do dispositivo da Via Verde.

Deve assegurar que o dispositivo está corretamente colocado no para-brisas do seu veículo. Em relação aos motociclos, o dispositivo da Via Verde deve ser transportado na bolsa disponibilizada pela Via Verde.