Nas Notícias Dicas rápidas e úteis para poupar combustível Por

Quer saber como poupar combustível e manter a segurança do seu veículo? Tome então nota de alguns conselhos que temos para si.

As constantes flutuações do mercado petrolífero acabam por gerar sempre uma procura por conselhos e dicas de como poupar combustível.

Um aumento deste produto acaba, inevitavelmente, por fazer com que os preços de produtos e serviços aumentem também. Assim, fique com algumas dicas muito interessantes que pode praticar durante a condução. A sua carteira agradece.

Nem todos os fatores que levam ao gasto de combustível estão nas mãos do condutor, mas alguns estão e é sobre esses que vamos falar-lhe em seguida.

Depósito cheio

A primeira grande dica que temos para lhe dar é atestar sempre o depósito com combustível sempre que se desloca ao posto de abastecimento.

Com a liberalização do mercado neste setor, em 2004, muitos condutores passaram a percorrer até mais quilómetros para abastecer em postos que praticam preços mais baixos. Ora, se o condutor se faz à estrada é importante que volte com o depósito completo, só assim a viagem tem eficácia no que à poupança diz respeito. Porquê percorrer quilómetros para encontrar um posto de combustível se depois só mete 20 ou 30 euros?

Não circule com o carro na reserva

Outra dica importante é manter o carro sempre com combustível numa fase em que ele não circule na reserva.

Quem anda com o carro frequentemente na reserva acaba por introduzir no sistema de circulação do carro algumas impurezas que se acumulam no depósito de combustível.

Atenção ao que é barato

Com o mercado liberalizado é natural que muitas pessoas procurem abastecer em locais onde o preço praticado é mais baixo.

Porém, é importante seguir as indicações do fabricante do veículo, pois é a entidade responsável por testes e avaliações feitas a todos os componentes do veículo e eles têm informação privilegiada sobre qual o melhor combustível para o veículo.

Desse modo, siga sempre os conselhos de qual o melhor combustível para o seu veículo. Mesmo que pareça que está a gastar mais no momento, e está, acabará por dar mais tempo de vida a componentes e peças do seu carro que, em caso de avaria, podem criar-lhe uma fatura ‘pesada’.

Em que período se deve abastecer?

Ainda no que toca ao abastecimento existem alguns conselhos que podem ser levados em conta como, por exemplo, abastecer de manhã ou à noite, evitando períodos tipicamente de maior calor.

Quando as temperaturas são menores o combustível fica mais denso. Ou seja, você abastece mais.

E não se esqueça de pressionar o gatilho da mangueira de abastecimento de forma mais suave, evitando a entrada de vapores no depósito.

Nos dias de maior calor, é ainda importante que evite deixar o carro em zonas onde o sol bate junto ao depósito.

Se tiver o sistema ‘start and stop’ use-o. Se não tiver, desligue você mesmo o veículo quando estiver parado.

Nos veículos mais recentes a tecnologia ‘start and stop’ já vem incluída e sempre que um veículo para num semáforo, por exemplo, ele desliga, ligando-se em seguida quando se quer arrancar. Isso permite uma poupança no gasto de combustível.

Evitar também usar frequentemente as mudanças de velocidade em estacionamento também é uma boa prática para poupar combustível.

Se você é daqueles condutores ou condutoras que fazem bastantes manobras para estacionar o seu veículo, procure aperfeiçoar essa manobra, de maneira a usar menos as diferenças de velocidade até parar o carro. A sua carteira agradece.

O que se deve fazer na condução para poupar combustível?

Essas são algumas dicas de como tentar poupar no momento em que se abastece o veículo. Agora é tempo de perceber o que se pode fazer para poupar quando se está em circulação.

O tipo de condução é importantíssimo na gestão do combustível. Ou seja, se tiver o pé ‘pesado’ é natural que o combustível se gaste mais rapidamente.

Procure ter uma condução suave e mais tranquila, acautelando sempre a sua segurança e de outros utilizadores das vias.

Faça também uma gestão das suas travagens. É claro que existem travagens que não são possíveis antecipar e só no momento é possível levar o pé ao travão. Em todo o caso, uma condução defensiva e atenta ajudará também a poupar.

Sobretudo em aproximações a semáforos ou sinais de STOP vá com a velocidade mais reduzida por forma a não ter movimentos mais intensos no recurso ao pedal de travão.

É fundamental também não andar sempre a mudar de velocidade seja o seu carro automático ou ainda com embraiagem manual.

Para ajudar a ter uma condução mais amiga da carteira no que toca à poupança de combustível pode também aproveitar a funcionalidade do ‘cruise control’, se o seu veículo tiver.

Além de estar acautelado de possíveis multas por excesso de velocidade, assim assinale os limites máximos a que pretende circular dentro dos limites permitidos pela lei na via em que circula, e estará também a permitir que o próprio veículo faça uma viagem mais suave e constante.