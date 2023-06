Nas Notícias Dicas para dormir melhor no tempo quente sem ar condicionado Por

Saiba como enfrentar as noites tropicais e fique com dicas para dormir melhor sem ar condicionado

Os dias quentes são convidativos para idas à praia, passeios em parques com sombras, almoços ou jantares entre amigos e ou familiares e até para muitas e tradicionais festas populares. Só que os dias de calor acabam por se refletir muitas vezes em noites quentes. Quem não tem ar condicionado procura alternativas para noites mais descansadas. Fique com dicas para dormir melhor no tempo quente sem ar condicionado e pare de dar voltas e voltas na cama.

Quem não tem ar condicionado acaba por procurar truques simples para dormir melhor. Uma das estratégias é dormir com as janelas abertas. Só que isso pode ser um perigo para a sua segurança. Desse modo, é importante conferir estratégias simples mas que tenham eficácia e segurança. Por outro lado, tome nota para saber se há algo que está a fazer erradamente.

Casa fechada durante o dia ajuda a dormir melhor sem ar condicionado à noite

Muitas pessoas têm as janelas abertas durante o dia na tentativa de que entre um ar mais fresco. Mas isso é um erro. É fundamental manter as janelas e portas fechadas.

Use as paredes, portas e janelas como barreiras para que o calor não entre na sua casa de forma mais facilitada. Tenha persianas e portadas fechadas durante o dia, sobretudo nas horas de maior calor (entre as 11h00 e as 17h00).

Abra as janelas quando anoitece para dormir melhor

Por oposição, quando cai a noite, mesmo que esteja um ar quente, é fundamental abrir as janelas, sobretudo nas casas com uma construção mais antiga que não tenha isolamento térmico.

Assim, a renovação de ar poderá ajudar a baixar o calor dentro de casa. Existe até quem coloque lençóis húmidos, por forma a que o ar ao passar no pano refresque o interior da casa.

Quando abre as janelas tenha cuidado, contudo, com a visita de melgas e mosquitos que acabam por estragar a tranquilidade das suas noites mais quentes. Para isso, tenha sempre por perto as melhores dicas práticas para acabar com melgas e mosquitos na sua casa.

Manter luzes ligadas acaba por ser chamativo para que os pequenos bichinhos visitem a sua casa e depois vá ter consigo quando está a dormir e acorda com o ‘bzzzzzzzzz’ característico ou com as reações alérgicas.

Tomar um banho frio ajuda a dormir melhor sem ar condicionado?

Um dos truques muito usados para enfrentar as chamadas noites tropicais são os banhos mais frios que se tomam antes de deitar. Tomar um banho frio ajuda a dormir melhor sem ar condicionado?

A resposta é não, porque ao enfrentar a água mais fria a tendência do corpo será a de aquecer e aí as pessoas sentem mais calor. No momento, a sensação refrescante será boa, mas depois acabará por sentir mais calor face às reações que o seu corpo toma para lidar com a baixa temperatura da água do banho.

Molhar os pés com água fria é um bom truque para dormir melhor?

Um outro truque simples para dormir melhor sem ar condicionado durante as noites mais quentes é molhar os pés com água morna. Os pés têm nervos que provocam reações no corpo e ajudam a regular a temperatura corporal.

Se molhar os pés com água fria, o resultado será um aumento da sua temperatura passados poucos minutos. Pelo contrário, se a água for morna, o resultado será mais gratificante para quem quer ter uma noite de sono mais tranquila.

Que lençóis devemos ter na cama nas noites de calor?

Para ter noites mais frescas e confortáveis é essencial também dormir em lençóis que não sejam demasiado espessos.

Opte por lençóis de algodão que ajudam a uma libertação mais rápida do calor, dado que o algodão é mais permeável. A mesma dica serve para o pijama que deve usar.

Saco de água fria na cama é boa solução

No fundo não faltam truques e estratégias para enfrentar as noites mais quentes. E cada pessoa tem as suas soluções. Tente sempre optar por receitas seguras e não coloque a sua segurança ou de terceiros em perigo.

Por fim, deixamos um truque que muita gente usa. Se no inverno leva para a cama um saco de água quente que ajuda a aquecer a cama, no verão opte por colocar água gelada no saco de água… fria.

Esteja atento às recomendações e avisos dos especialistas do tempo

O tempo está quente, afinal este é “o tempo dele”, como é comum dizer-se. No entanto, convém sempre adotar boas práticas como as autoridades de saúde recomendam.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera envia frequentemente avisos para que as pessoas não sejam surpreendidas pelas condições climatéricas.