Quer afastar melgas e mosquitos? Fique com estes truques e dicas práticas e tenha noites de sono tranquilas

As melgas e mosquitos costumam afetar as suas noites de sono? Quer saber alguns truques e dicas práticas para afastar melgas e mosquitos? Fique esclarecido com estas soluções simples.

O zumbido ou mesmo pela comichão provocada por melgas e mosquitos, sobretudo nos meses de verão, acaba por afetar a tranquilidade das pessoas. Em alguns casos o sono perde-se e depois é complicado demorar a adormecer.

Por isso é que muitas pessoas, de forma antecipada, tentam reunir um conjunto de dicas e conselhos práticos para afastarem melgas e mosquitos de casa com soluções simples. Muitas pessoas optam por soluções caseiras em vez de produtos químicos que existem no mercado.

Limão com cravinho é ótimo para afastar melgas e mosquitos

Uma das soluções para afastar melgas e mosquitos é o limão. Corte um limão ao meio e coloque cravinho. Coloque a parte do limão virada para cima e verá como não terá mais de se incomodar com melgas e mosquitos no quarto, ou no local onde colocar esse repelente caseiro.

As melgas e mosquitos não gostam do cheiro a alho

No entanto, existem mais soluções como, por exemplo, o alho. Visto que o cheiro a alho também afasta melgas e mosquitos, esta é uma ótima estratégia para os voadores não incomodarem a sua noite de sono.

Para tal, basta colocar alho na sua alimentação, dado que o alho permanece durante várias horas no hálito e nos odores que o corpo acaba por libertar.

É certo que há quem procure dicas para acabar com o mau hálito. Mas, em alturas de combate a melgas e mosquitos, o hálito a alho, muita das vezes incomodativo, nesta circunstância pode ser um aliado.

Vinagre é um ótimo truque para acabar com melgas e mosquitos no quarto

A somar a estes truques há também o vinagre de maça. Você sabia que o vinagre ajuda a afastar melgas e mosquitos? Muitas pessoas optam por juntar ao vinagre gotas de sumo de maça que potenciam o resultado pretendido. E para melhorar o resultado até juntam gotas de detergente.

Manjerico é bom para afastar melgas e mosquitos

As melgas e mosquitos acabam por se afogar ao tentarem aceder à solução proposta e você terá noites mais tranquilas de sono.

Com a finalidade de não ouvir o ‘bzzzzzzzzz’ característico nem ter reações alérgicas há quem opte por ter em casa manjerico ou o manjericão. Estas plantas são boas para afastar melgas e mosquitos de casa.

Eucalipto é inimigo de melgas e mosquitos, sabia?

Com o propósito de afastar melgas e mosquitos há também quem recorra a folhas de eucalipto. Para tal, basta fazer uma infusão das folhas de eucalipto, como se fosse fazer um chá.

Em seguida, basta colocar o líquido resultante em vários frascos e espalhar pela casa. Você irá ver que as melgas e mosquitos vão bater as asas para bem longe.

A somar aos problemas que melgas e mosquitos colocam na tranquilidade em noites de sono há outras picadas de insetos que devem preocupar as pessoas.

O que fazer em caso de picada ou mordida?

No caso de uma pessoa ser picada ou mordida por um inseto é necessário, desde logo, manter a calma. Isto porque a maior parte das picadas de inseto não colocam problemas sérios à saúde. Em todo o caso, existem algumas situações perigosas como a picada da chamada vespa asiática ou velutina.

Acima de tudo é fundamental estar tranquilo e tentar retirar o produto que o bicho coloca aquando da picada.

Se alguém for picado, é bom lavar de forma abundante com água fria. Contudo, se sentir dor, deve consultar um médico que lhe poderá receitar um paracetamol ou o ibuprofeno, isto porque existem diferenças entre tomar um paracetamol ou um ibuprofeno.

No caso de sentir comichão deve aplicar uma pomada de venda livre na farmácia e evitar coçar. Por outro lado, há quem opte por aplicar gelo na zona afetada. Nesse caso, tenha noção de que não deve aplicar o gelo de forma direta durante muito tempo, sob pena de sofrer queimaduras.

O que fazer no caso de ser picado pela vespa asiática?

A vespa velutina ou vespa asiática representa riscos para a saúde pública e, desde 2011. Nessa altura, a vespa foi avistada em Portugal. Assim, desde esse tempo, as autoridades desenvolvem esforços e estratégias para acabarem com ela.

É provável que as pessoas que são picadas pela vespa asiática só possam dar conta depois da picada. E se a pessoa for alérgica ao veneno deste ser voador é natural que possa desenvolver efeitos secundários dolorosos.

Assim, é bom estar atento a sinais como:

sensação de desmaio;

inchaço da língua;

tosse;

palidez;

dificuldade respiratória.

Depois, no caso de avistar um ninho de vespas asiáticas contacte as autoridades locais para que estas tomem as devidas precauções.

Desse modo, pode ligar para o contacto 808 200 520. Por outro lado, pode informar sobre um avistamento no site stopvespa.icnf.pt.

Em jeito de conselho, não tente acabar você com o ninho por sua livre iniciativa. Isso poderá provocar uma perseguição das vespas asiáticas a si com consequências graves para a sua saúde.