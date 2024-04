Opinião 6 estratégias que vão trazer maior agilidade à sua liderança Por

Gestores e donos de empresas sejam capazes de assumir uma liderança ágil. Leia 6 estratégias que vão trazer maior agilidade à sua liderança.

Com o mundo dos negócios cada vez mais imprevisível, e tumultuoso, é crucial que os gestores e donos de empresas sejam capazes de assumir uma liderança ágil e melhorem as suas habilidades nesta área.

Rita Maria Nunes, Country Manager da The Alternative Board (TAB) Portugal, indica seis técnicas para atingir essa meta.

Procure novas oportunidades

A agilidade empresarial é valiosa porque fornece aos líderes a capacidade – senão mesmo a vocação! – para aproveitar novas oportunidades quando estas surgem.

Neste sentido, esteja atento e pense em potenciais novas fontes de receitas para os seus produtos e serviços, bem como em formas inovadoras de modernizar as operações comerciais.

Partilhe uma visão do futuro

Grande parte dos trabalhadores costuma estar focada nas suas funções e responsabilidades diárias, pelo que cabe ao líder a agilidade de estar um passo à frente.

Isto é, formular uma visão de longo prazo sobre o rumo do negócio, identificar como espera lá chegar e deixar isso claro internamente.

Tal ajuda todos os membros da equipa a permanecerem alinhados nos pontos importantes para o sucesso do negócio.

Esta mentalidade permite que as equipas possam aprimorar processos e obter melhores resultados a diferentes níveis.

Adote a abordagem dos 3 C’s

Os líderes ágeis devem ter uma abordagem dos 3 C’s: Colaboração, Coordenação e Comunicação.

A colaboração envolve todos os stakeholders no sentido de trabalharem em conjunto para cumprir prazos de projetos e a evolução de novas formas de pensar.

Já a coordenação ajuda os líderes e as suas equipas a permanecerem sincronizados durante toda “a vida útil” de um projeto ou iniciativa.

Por sua vez, a comunicação é contínua e adaptada para fornecer clareza a todos na equipa de trabalho.

Esta abordagem ajuda a prevenir mal-entendidos e assegura que todos trabalhem em torno do mesmo objetivo.

Incentive o feedback e fique aberto a mudanças

Seja qual for o estado do mercado ou do setor de atividade em que se encontra, é quase certo que as suas condições mudarão no futuro.

Para manter abertura à mudança, enquanto líder, deve incentivar a participação de todos, novas ideias e sugestões dos colaboradores sobre como melhorar as operações.

Em paralelo, deve adotar uma atitude não defensiva ao receber críticas e feedback em geral. Nunca se sabe de onde vem a próxima grande ideia de negócio.

Mantenha a porta do escritório aberta

Uma liderança ágil evita, desde logo, o acumular de burocracia. Foque-se, por isso, em eliminar a burocracia sempre que possível e permitir que as operações avancem com o mínimo de obstáculos possível.

Mantenha uma política de porta aberta, permitindo desde logo três coisas importantes junto dos seus colaboradores:

Vão sentir-se em contacto com a liderança executiva;

Vão compreender (ainda) melhor os objetivos e missão gerais da empresa;

Vão comunicar mais ideias e soluções para problemas existentes no local de trabalho.

Em suma: os trabalhadores devem sentir-se acessíveis, quer seja um chefe de departamento a dar a sua opinião sobre uma ideia ou um executivo a participar numa sessão de brainstorming.

Priorize sempre a experiência do cliente

Liderar uma empresa não é um romance e todos sabemos que pode ser complicado gerir tantas tarefas e pessoas na correria do dia-a-dia. É fácil ficar preso a operações comerciais.

Para combater isso, enquanto líder delegue tarefas administrativas e operacionais a outros membros da equipa, para que possa permanecer focado na experiência do cliente. Tenha como meta uma maior retenção de clientes e formule questões como:

De que modo podemos melhorar a forma como os clientes interagem com a nossa empresa?

O que é possível melhorar dentro da estrutura que resulte num maior benefício para os clientes?

Lembre-se: valorizar a experiência do cliente garante que todos se dediquem às tarefas de maior prioridade e que agreguem valor ao negócio.

Deste modo, há que remover obstáculos que surjam pelo caminho e apoiar a equipa a eliminar perdas de tempo.

Sobre a Rita Maria Nunes

Rita Maria Nunes é filha e neta de empreendedores e tem, desde cedo, a profunda convicção de que quem muda o mundo são os empresários. Quis ser médica, mas a experiência académica na área da saúde não correu bem.

O mundo dos negócios e da gestão já estavam no seu ADN. E a prova disso é que, entre Lisboa e São Paulo, liderou vários projetos empresariais que vão desde o turismo, viagens e eventos, passando pelo imobiliário, franchising e consultoria.

É, desde 2021, Country Manager da The Alternative Board (TAB) em Portugal, uma organização internacional que está presente em mais de 20 países no mundo e em cinco continentes que junta CEO’s, empresários e líderes de equipas que prestam um conjunto de serviços de consultoria estratégica, bem como a formação de conselhos consultivos, para outros empresários.

A nível mundial, a TAB já apoiou mais de 25 mil empresários a melhorarem os seus negócios e as suas vidas.

Sobre a TAB Portugal

A The Alternative Board (TAB) é uma organização internacional, criada em 1993, que está presente em mais de 20 países no mundo. Ajuda empresários nos cinco continentes e marca presença igualmente em Portugal.

Junta CEO’s, empresários e líderes de equipas que prestam um conjunto de serviços de consultoria estratégica, bem como a formação de conselhos consultivos, para outros empresários.

Partilhando o seu expertise e know-how, proveniente de uma variedade de setores não concorrentes entre si, a TAB disponibiliza ainda sessões individuais de mentoria e coaching, aplica ferramentas estratégicas e disponibiliza uma plataforma de networking com conexões internacionais que conecta centenas de gestores com diferentes backgrounds.

A nível mundial, a TAB já apoiou mais de 25 mil empresários a melhorarem os seus negócios e as suas vidas.