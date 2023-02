Nas Notícias Um polícia à civil pode multar um condutor? Por

As regras do código da estrada estão estipuladas mas existem sempre dúvidas relativamente a determinadas situações que, embora na teoria tentem sempre estar previstas, acabam por na realidade aparecer novas vertentes que carecem de resposta.

Por mais amplo ou abrangente que tente ser o código da estrada, para que a circulação se faça de uma forma a evitar sinistros ou dê respostas a algumas dúvidas em determinados cenários, certo é que acabam por existir reiteradamente incertezas a respeito de uma ou outra situação.

Uma dessas situações diz respeito à função do polícia nos dias em que não está de serviço. Ora, com o avanço tecnológico e até grupos que se fazem nas redes sociais a avisar para determinadas operações STOP, os condutores tentam acautelar eventuais coimas ou contraordenações graves e muito graves.

Porém, certo é que nem sempre é possível evitar e erros todos os dias acontecem ao volante, provocando sinistros, uns com maior, outros com menor gravidade. Existem até comportamentos desviantes ao volante que acabam por não gerar sinistros e não passam no ‘radar’ das autoridades.

Várias formas de se multar um condutor

Por exemplo, embora seja um comportamento de risco e reprovável quer cívica quer criminalmente, um condutor que se fizer à estrada mesmo que alcoolizado, sabe que está a incorrer numa má prática mas pode ir de um local ao outro sem ser detetado pelas autoridades, dado que não é possível ter um polícia em cada metro de estrada,

Operação STOP

Se há condutores que mesmo cometendo ilegalidades acabam por escapar, outros são multados seja por operações STOP, seja por perseguições ou até passados vários dias com a chegada na morada do proprietário do veículo com a respetiva coima e a indicação do motivo para que a carta fosse enviada pelo órgão de polícia.

Ser multado por uma patrulha da GNR ou da PSP devidamente identificada, não acarreta grandes dúvidas.

Carros descaracterizados

Ser multado por agentes em carros descaracterizados, também acaba por ser facilmente identificado pelos condutores no momento em que o agente de autoridade se identifica, mostrando, como tal, os elementos que lhe dão os poderes conferidos pelo Estado português.

E um polícia à civil?

Mas, e quando um polícia está à civil? O condutor pode ser multado? Essa é uma das dúvidas permanentes na cabeça dos condutores.

Para responder a esta dúvida foi consultado o decreto-lei que aprovou o estatuto profissional do pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública (PSP). Consultado o documento que orienta as forças da ordem dá para retirar algumas respostas.

Entre os deveres profissionais de um polícia, por exemplo, está a obrigação de reportar caso tenha conhecimento de factos que “constituam crime”. Nesse caso, “devem comunicá-los imediatamente às entidades competentes, sem prejuízo das disposições processuais penais aplicáveis”.

No ponto 3 do artigo 10 é mencionado que “os polícias, ainda que se encontrem fora do período normal de trabalho e da área de responsabilidade da subunidade ou serviço onde exerçam funções, devem, até à intervenção da autoridade de polícia criminal competente, tomar as providências necessárias e urgentes, dentro da sua esfera de competência, para evitar a prática ou para descobrir e deter os autores de qualquer crime de cuja preparação ou execução tenham conhecimento.”

No artigo 13, o ponto c explica também que os agentes da autoridade devem “exibir previamente prova da sua qualidade quando, não uniformizados, aplicarem medidas de polícia ou emitirem qualquer ordem ou mandado legítimo”.

Por sua vez, no ponto e, os polícias são incentivados a “atuar com a decisão e a prontidão necessárias, quando da sua atuação dependa impedir a prática de um dano grave, imediato e irreparável, observando os princípios da adequação, da oportunidade e da proporcionalidade na utilização dos meios”.

Um polícia considera-se identificado desde que esteja uniformizado. Porém, quando isso não acontece, este elemento das forças da ordem deve mostrar elementos que comprovem a sua missão.

“Quando não uniformizados e em ato ou missão de serviço, os polícias identificam-se através de quaisquer meios que revelem, inequivocamente, a sua qualidade”, explica o ponto 13.

Perante o que aqui foi descrito, o melhor mesmo é procurar ser um condutor que cumpre as leis e determinações previstas pelo código da estrada.

Um agente da autoridade, como se viu, desempenha uma missão que é permanente esteja, ou não, fardado.