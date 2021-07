Economia Cuidado com a conta bancária inativa. Evite comissões e despesas de manutenção Por

Evite as comissões e despesas de uma conta bancária inativa.

As comissões bancárias são uma realidade a que dificilmente conseguimos fugir, mas podemos evitar algumas que se tornam desnecessárias, como acontece quando ficamos com uma conta bancária inativa. Não pague comissões e despesas de manutenção por contas que já não usa.

Ao longo da vida, é natural que uma pessoa vá abrindo várias contas bancárias. A certa altura, há uma dessas contas que é utilizada com regularidade – por norma, é aquela em que ‘cai’ o ordenado –, enquanto outras vão ficando ‘esquecidas’.

É assim possível que uma pessoa tenha uma conta bancária quase sem saldo. A partir do momento em que passam alguns meses (entre seis a 12 meses, dependendo do banco) sem qualquer utilização, essa conta passa ao estado de inativa.

Porém, apesar de estar inativa, essa conta bancária continua sujeita a comissões e despesas de manutenção. Assim, pode estar a pagar por uma conta que não usa há meses!

Não espere pelo aviso do banco

Os bancos não encerram automaticamente as contas inativas porque vão recebendo essas comissões. Assim, cabe ao titular da conta proceder ao encerramento da mesma.

Há também bancos que cobram uma comissão às contas inativas com baixo saldo: a comissão de conta parada do BPI é de 15 euros por ano quando o saldo da conta inativa é de 15 euros ou menos. Um valor ao qual acrescem as despesas de manutenção por uma conta… que não usa há meses!

Como estas comissões e despesas são de baixo valor, não compensa aos bancos informarem os clientes dessa situação. O aviso só acontece quando o total chega às várias dezenas ou mesmo às centenas de euros, com o banco a dar início a um processo de cobrança.

Por outro lado, quando aplicam as comissões, os bancos vão debitando do saldo que resta na conta inativa. Ou seja, ao fim de algum tempo o saldo passa a negativo, o que vai permitir ao banco cobrar mais uma comissão: por saldo negativo.

Cabe ao cliente estar vigilante às contas que tem e, no caso de ser titular de uma conta bancária inativa, deslocar-se ao banco para solicitar o encerramento da mesma.

Esta deslocação ao banco serve para proteger os interesses do cliente, uma vez que o formulário indica a data do encerramento da conta, impedindo que o cliente venha a ser cobrado por comissões ou despesas posteriores.

Se não for possível encerrar a conta bancária inativa (pode estar vinculada a outro produto bancário, como o empréstimo à habitação), o cliente terá de apurar junto do banco o que pode fazer para não ter de pagar comissões e despesas desnecessárias.

Se tiver dúvidas sobre a sua situação junto dos bancos, poderá consultar a base de dados de contas do Banco de Portugal, disponível através do site desta entidade.

A autenticação é feita com as credenciais que usa no Portal das Finanças. De seguida, são indicadas todas as contas de depósito, de pagamentos, de crédito e de instrumentos financeiros.