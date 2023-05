Nas Notícias Qual é a diferença entre marketplace e loja virtual? Por

Se faz compras online é necessário saber quais as diferenças entre marketplace e loja virtual

As compras online estão cada vez mais na moda pela comodidade e pela segurança que é aposta das grandes lojas de referência. Marcas nacionais e internacionais vendem cada vez mais produtos e serviços online em diversos canais virtuais. Só que para os consumidores nem sempre é fácil distinguir alguns dos meios de comércio eletrónico (conhecido simplesmente no ambiente virtual por e-commerce). Você sabe qual é a diferença entre marketplace e a loja virtual? Confira tudo e fique esclarecido.

Nem todas as compras e vendas online se dão pelos mesmos canais. Por isso é necessário perceber algumas diferenças entre eles.

O que é o marketplace?

O marketplace é uma espécie de centro comercial no ambiente digital onde são várias as opções de produtos e serviços à escolha do consumidor.

E são várias as opções de espaços de marketplace que ao longo dos anos têm vindo a conquistar as preferências como são os casos do eBay, OLX ou até Amazon.

No caso de marketplaces, os vendedores acabam por ter de pagar uma comissão a cada venda por estarem nesse tipo de plataforma.

Deve ter noção, contudo, de que empresas que têm produtos no marketplace podem não assumir responsabilidades pelos serviços ou produtos aí comercializados.

Quer isto dizer que, caso o produto ou o serviço não seja cumprido ou entregue como estipulado, o consumidor não poderá reclamar com a marca, mas, sim, diretamente com o vendedor ou com o marketplace.

Assim, antes de comprar algo no marketplace é importante perceber se o vendedor é de confiança e se existem reclamações ou críticas pelo serviço contratado ou produtos adquiridos. O feedback de outros consumidores é essencial para ajudá-lo na decisão.

O que é uma loja virtual?

Por outro lado, a loja virtual é, no fundo, a marca com os seus serviços ou produtos para venda e que podem ser acedidos pela via online. Mas a loja virtual também poderá ser apenas a presença de uma empresa neste ambiente e não ter um espaço físico.

Nos períodos de confinamento por causa do coronavírus, muitas foram as empresas que abriram espaços digitais para comércio dos seus produtos e algumas que acabaram por encerrar os espaços físicos.

Deste modo, é importante saber que uma loja virtual pode representar a presença de uma empresa no ambiente virtual que também está no ambiente físico, mas poderá ser também apenas e só uma empresa que só tem presença virtual.

Normalmente a loja online é um local onde o consumidor pode escolher artigos ou comprar serviços, tendo também atendimento virtual para esclarecer eventuais dúvidas.

Trocas e devoluções também costumam ser possíveis em lojas virtuais, assim como procurar por produtos em fim de stock.

Muito importante é saber que no caso de lojas virtuais são estas que assumem a responsabilidade de lhe enviar o produto e dar garantia no caso de algum tipo de imperfeição, ou se desejar devolver.

Como fazer compras online com segurança?

Atualmente quase tudo está à distância de um clique e, através da internet, é possível fazer chamadas, pesquisas, compras, vendas e até assistir a concertos e todo o tipo de conteúdo de entretenimento.

Todos os utilizadores da internet devem adotar boas práticas de segurança para que não abram caminho a quem possa estar mal intencionado.

Existem, pois, conselhos para quem gosta, por exemplo, de fazer compras online. Deve manter sempre as barreiras de segurança, sobretudo, porque quem compra através da internet está a lidar com transferência de dados e conteúdos privados como moradas, nomes e contactos, mas também com fluxos financeiros.

Uma compra online seja em loja virtual ou no marketplace obriga a que exista uma comunicação de dados bancários. É importante saber estar ciente de que existem sempre riscos e deve avaliar bem os benefícios da compra que deseja fazer.

Não se esqueça de calcular também eventuais comissões ou taxas que são aplicadas quer pelas lojas virtuais quer pelo marketplace.

E no caso de produtos que chegam pela alfândega e lá ficam, cuide de saber como recolher um produto que fica na alfândega?

No caso do marketplace poderá não ter uma garantia do produto, mas nas lojas online deve sempre guardar o talão de pagamento que funciona como comprovativo.

Na situação do marketplace, também deve guardar todos os talões correspondentes a transferências feitas. Eventualmente, podem servir como prova em qualquer situação.

Burlas em compras online geram 13 por cento das queixas

É fundamental que tenha sempre noção de que qualquer compra online poderá ter uma margem de risco. Afinal, você não está a comprar um determinado produto numa loja física e a levá-lo imediatamente consigo.

Em todo o caso, as práticas online das marcas e empresas costumam assemelhar-se ao atendimento físico que é feito.

Ainda assim, pesquisas revelam, por exemplo, que, em Portugal, entre o dia 26 de dezembro de 2022 e o dia 10 de janeiro de 2023, por alturas do Natal, Ano Novo e na corrida aos produtos e mercadorias após estas festividades, chegaram ao Portal da Queixa 1.525 reclamações dos consumidores relacionadas com os saldos.

Mas não há como travar esta tendência de crescimento que se verifica há vários anos a esta parte. Há cada vez mais portugueses a comprar online.