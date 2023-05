Nas Notícias Cuidados de saúde a ter para quem trabalha por turnos Por

Veja alguns conselhos que deve ter em conta quem trabalha por turnos

Nem todos os trabalhadores têm horários diurnos na função que executam. Há quem trabalhe de noite e há até quem semanalmente tenha de trocar de horário e exercer a sua atividade laboral por turnos. É necessário ter alguns cuidados de saúde quando se trabalha por turnos. Veja alguns conselhos que deve ter em consideração quem trabalha por turnos.

O regime de trabalho por turnos pode ser decretado pelas necessidades particulares de cada empresa, respeitando sempre os acordos estabelecidos com os trabalhadores e associação sindicais. Existem funções cuja necessidade obriga a que o trabalho seja feito 24 horas sobre 24 horas. E nesses casos, a lei permite que se estabelecem os chamados turnos que são assegurados pelos funcionários, geralmente de forma rotativa.

Veja-se o caso de hospitais. Um doente que está internado não chega às 20.00 e deixa de ter cuidados. Para assegurar uma vigilância constante são criados turnos de enfermeiros, médicos, auxiliares, vigilantes e segurança, forças policiais, e outras figuras determinantes no funcionamento de uma unidade hospitalar.

Por isso, existem grupos profissionais onde o trabalho por turnos é um hábito. Mas é necessário acautelar a saúde e o bem-estar de profissionais que trabalham por turnos, por forma a minorar eventuais inconvenientes por frequentemente trocarem o ciclo de serviço.

O que deve fazer pela saúde quem trabalha por turnos?

Quem trabalha por turnos deve acautelar que dorme entre 7 a 9 horas. Descansar o corpo e a mente são fundamentais para manter-se num estado de equilíbrio. Só dessa forma poderá desempenhar as suas funções na plenitude. Logicamente, que as necessidades de sono de cada pessoa dizem respeito a cada pessoa. Se você entender que tem bem-estar se dormir apenas 5 horas, ninguém pode obrigar a dormir mais só porque trabalha por turnos.

A este respeito, você sabe quantas horas é que devemos dormir? Procure ser consistente e mantenha um horário de dormir regular.

Outro dos conselhos importantes para quem trabalha por turnos é estabelecer regras para o descanso. Isto é, se estiver a trabalhar no período da noite, não use o período diurno para executar tarefas que não sejam, na sua grande maioria, descansar.

Fazer exercício físico é também uma ótima forma de manter o corpo e a mente equilibradas mesmos que trabalhe por turnos. Habitue o seu corpo a movimentar-se na prática desportiva ou, no mínimo, uma caminhada pelo parque.

É também fundamental que evite uso de telemóvel, computador ou tablet antes de dormir. Assim que chegar a casa, opte por relaxar e ter um sono tranquilo por forma a que o seu corpo e a sua mente recuperem para nova jornada laboral.

Importante é ainda manter hábitos de alimentação saudáveis mesmo quando está a trabalhar por turnos. Logicamente, se está a trabalhar de noite e depois do serviço vai deitar-se, evite comidas ‘pesadas’. Mas nunca se esqueça de manter hábitos de alimentação. Não deixe ‘cair’ refeições e estabeleça horários para se alimentar enquanto está no turno. Se estivesse num turno dito normal, também teria momentos para se alimentar.

Não menos importante é a seguinte dica, até porque muita gente costuma aproveitar os dias de folga para ficar a descansar aquilo que não consegue em dias em que está inserido nos turnos de trabalho. Desta forma, nos dias de folga, não durma demais para compensar horas de sono eventualmente perdidas. Opte por manter sempre um período de descanso constante durante os dias.

Agora que já ficou com alguns conselhos práticos que deve aplicar no caso de trabalhar por turnos, é importante perceber quem nem todas as pessoas podem ou devem trabalhar por turnos.

Em que circunstâncias se pode ser dispensado do trabalho por turnos?

Existem pessoas que não podem ser obrigadas a entrar no trabalho por turnos rotativos ou a executarem determinados turnos de trabalho.

Os casos mais comuns são as grávidas ou mães que regressem ao trabalho pouco tempo depois da licença de maternidade, quando ainda estão em período de amamentação ao bebé.

A lei estabelece que estão isentas do trabalho por turnos entre as 20.00 e as 07.00 durante 112 dias, sendo que, nestes, metade são antes do parto. A lei protege ainda as mães que declaradamente provem que têm de ter um horário compatível para a sua saúde e do bebé.

No caso de não ser possível esta compatibilidade, a mãe poderá pedir apoio junto da Segurança Social e invocar riscos específicos.

Quem também está dispensado dos trabalhos por turnos são os trabalhadores estudantes, dado que deve ser assegurada a sua presença nas aulas. Em alternativa, deve ser acautelada uma dispensa durante algumas horas por semana para que os trabalhadores estudantes possam marcar presença nas instituições de ensino que frequentam.

As regras do trabalho por turnos estão consagradas no Código do Trabalho, nos artigos 220.º, 221.º e 222.º.

No caso de alguma dúvida, os trabalhadores podem sempre contactar a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Como funcionam os trabalhos por turnos?

Existem regras específicas para os trabalhos que se realizam por turnos. Estes não podem ultrapassar os limites normais estabelecidos e deve sempre ser dado tempo de descanso aos profissionais.

A lei aconselha também que as entidades patronais levem em consideração a vontade do trabalhador e procure satisfazer os seus interesses, sem prejuízo das necessidades de produção ou realização das funções laborais.

Quem trabalha por turnos rotativos sabe também que, pela lei, só é obrigado a mudar para um outro turno após ter um dia, pelo menos, de descanso.

As empresas não podem obrigar um trabalhador a mudar de turno sem que este tenha direito a um dia de descanso, no mínimo.