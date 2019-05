Hoje é dia 1 de junho, é o Dia Mundial da Criança assinalado desde 1950 Por

Hoje é Dia Mundial da Criança, que teve a génese no pós-guerra, num mundo flagelado, em termos sociais e humanitários, que quis defender as crianças dessa destruição. Por iniciativa da Federação Democrática Internacional das Mulheres, nasce a celebração. Porém, mais de meio século depois, há princípios por cumprir.

“A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa, ou de qualquer outra índole. Deve ser educada dentro de um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universais e com plena consciência de que deve consagrar suas energias e aptidões ao serviço de seus semelhantes”.

É um dos princípios estabelecidos na Declaração dos Direitos da Criança, proclamada por Resolução da Assembleia Geral de 20 de Novembro de 1959 da Unicef. E uma das provas de que a Declaração Universal continua por cumprir, mais de 50 anos depois de ter sido criada.

Hoje assinala-se o Dia Mundial da Criança e é tempo de refletir sobre os direitos das crianças, que continuam a passar fome, mesmo nos países desenvolvidos. A Unicef revelou que há 30 milhões de crianças em extrema dificuldade, nos países ditos desenvolvidos.

E por isso o Dia Mundial da Criança deve ser celebrado, ainda que as repetidas celebrações do 1 de junho não tenham conduzido ainda ao cumprimento de todos os princípios da Declaração Universal.

O Dia Mundial da Criança é oficialmente 20 de novembro, data que a ONU reconhece como Dia Universal das Crianças, em celebração da aprovação da Declaração dos Direitos da Criança. No entanto, a data efetiva de comemoração estabelecida em quase todo o mundo é 1 de junho, uma vez que maio homenageia Maria, mãe de Jesus.

Neste dia 1 de junho, em 1945, na II Guerra Mundial, os Aliados bombardeiam Osaka, a segunda cidade do Japão, arrasada com 6110 toneladas de explosivos lançados por bombardeios B-29, no mesmo ano em que a mesma cidade fora destruída, por idêntico ataque, três meses antes.

E foi precisamente este conflito mundial que esteve na origem da celebração do Dia Mundial da Criança. Após esta guerra, com a Europa destruída, um grupo de países da Organização das Nações Unidas começa a reconstrução social e humanitária, com a criação de instituições como a Unicef, de proteção das crianças.

Em 1950, a Federação Democrática Internacional das Mulheres propôs à ONU a definição de um dia dedicado às crianças de todo o mundo. Era a génese do Dia Mundial da Criança, que começou a ser celebrado em 1950.

Nasceram a 1 de junho Francesco Casanova, pintor italiano (1727), Nicolas Sadi Carnot, físico francês (1796), Mikhail Glinka, compositor russo (1804), Marilyn Monroe, atriz norte-americana (1926), Norman Foster, arquiteto britânico (1935), Morgan Freeman, ator norte-americano (1937), Alexi Lalas, ex-futebolista e músico norte-americano (1970), Maria Rueff, atriz portuguesa (1972), e Alanis Morissette, cantora canadiana (1974).

Morreram neste dia Nicolas Appert, inventor francês (1841), o Papa Gregório XVI (1846), Camilo Castelo Branco, escritor português (1890), John Dewey, filósofo e pedagogo norte-americano (1952), Adolf Eichmann, oficial nazi (1962), e Yves Saint Laurent, criador de moda francês (2008).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial da Criança, no aniversário da Declaração dos Direitos da Criança.