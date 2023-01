Nas Notícias Saldos: Reclamações disparam 62%. Burlas em compras online geram 13% das queixas Por

Compras, Moda e Joalharia é a categoria mais visada. Problema com troca ou reembolso é o principal motivo de reclamação, segundo o Portal da Queixa.

Entre o dia 26 de dezembro de 2022 e o dia 10 de janeiro de 2023, chegaram ao Portal da Queixa 1.525 reclamações dos consumidores relacionadas com os saldos, verificando-se um crescimento de 62% em comparação com o período homólogo, onde foram registadas 940 queixas.

Na primeira quinzena da época de saldos, as categorias com maior volume de reclamações foram Compras, Moda e Joalharia, a absorver 571 queixas (37% do total) e a categoria Informática, Tecnologia e Som, a recolher 474 reclamações (31%).

Segundo indica a análise efetuada, entre os principais motivos de reclamação estão: problemas com a troca ou reembolso de compras (41%); atraso na entrega da encomenda (25%); burlas em compras online (13%) – a gerar mais de duas centenas de reclamações em apenas quinze dias -, e encomendas incompletas ou em mau estado (9%).

Esquemas fraudulentos em compras

No âmbito das denúncias sobre esquemas fraudulentos, são vários os consumidores que apresentaram reclamação no Portal da Queixa contra a marca Belle Silver, alegando tratar-se de uma burla. Carla António é um dos casos:

“Efetuei uma reserva no site da Belle Silver. Recebi um email a confirmar a encomenda, com um código de rastreio de um site italiano de correios. O código de rastreio não funciona, nem obtive mais nenhum feedback. Já enviei dois e-mails a pedir um ponto de situação para endereços diferentes, que vieram devolvidos com a indicação de destinatário inválido.”

Portal da Queixa adverte #NãoSejasPato

“O aumento das compras online – que se avoluma sempre em épocas de saldos e iniciativas promocionais – coloca a descoberto as inúmeras fragilidades de alguns consumidores, demonstrando a baixa literacia digital que, infelizmente, ainda existe em Portugal”, afirma Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, defendendo a importância de se robustecer a literacia digital na sociedade de consumo.

Recorde-se que, perante o aumento das compras online por parte dos portugueses, o Portal da Queixa criou o movimento social #NãoSejasPato que tem como missão aumentar a literacia digital da população e evitar que caia em burlas e esquemas fraudulentos na internet.

Este movimento cívico — e de educação para o consumo digital em segurança — conta com a parceria de entidades como: OLX, MB WAY, Worten, CTT, KuantoKusta, euPago e Consumers Trust.

Na plataforma #NãoSejasPato, os consumidores têm acesso a dicas e recomendações de segurança das marcas associadas ao movimento e podem fazer um quizz para avaliarem a sua literacia digital em compras online.