Nas Notícias Como guardar o vinho? Por

Aprenda as melhores formas de guardar o vinho e crie de forma simples uma garrafeira em casa

O vinho é muito popular em todo o mundo e Portugal é um dos produtores de excelência deste néctar. As castas e os sabores do vinho português são conhecidas, a tonalidade também. Há até quem visite o país propositadamente para conhecer como crescem as vinhas. Há quem queira saber como se faz o vinho e como se guarda o vinho até sair para o copo. Ter uma garrafeira em casa não é um luxo. Qualquer pessoa pode ter a sua própria adega. Aprenda as melhores formas para guardar o vinho em casa.

Como guardar o vinho? Em pé ou deitado?

Usado em diferentes circunstâncias, o vinho é rei em qualquer mesa e contexto. Mas para que a excelência do sabor não se perca desde a vinha até ao copo há que manter o néctar em perfeitas condições.

Por isso, muitas pessoas têm dúvidas sobre a forma de manutenção das garrafas. Em pé ou deitadas? Os maiores especialistas internacionais recomendam que se deitem na horizontal as garrafas de vinho.

Consequentemente, certifique-se de que a rolha de cortiça fica embebida porque assim a quantidade de oxigénio que penetra na garrafa pela rolha é quase nula. Desse modo, o vinho sairá para o copo com todas as suas propriedades intactas.

Como guardar o vinho depois de aberto?

A abertura de uma garrafa de vinho é sempre um momento particular. Assim, devem seguir-se as recomendações do produtor para que o néctar não perca o seu sabor. Por exemplo, no caso dos vinhos tintos, os enólogos aconselham a que se abra a garrafa e depois se deixe o vinho respirar para potenciar o seu sabor.

Importa, contudo, perceber que nem sempre se bebem as garrafas que se abrem até ao fim. Ou seja, o que se faz com o vinho que sobra? Como guardar o vinho depois de aberto? O que fazer para a primeira gota e a última terem sabores idênticos?

O vinho deve guardar-se na vertical. Depois de aberto, o vinho fica exposto ao oxigénio, que faz com que as suas características sensoriais se modifiquem.

Assim, deve guardar os vinhos brancos encorpados entre 2 a 3 dias no frigorífico. Por seu turno, os vinhos brancos mais leves e menos encorpados ou rosés podem ficar até 3 dias, com tampa, no frigorífico. Note, contudo, que a sua intensidade poderá modificar-se.

Por seu lado, os vinhos tintos mais encorpados podem ficar até 5 dias no frigorífico, desde que bem tapados com a rolha.

Quanto aos vinhos tintos mais leves, como têm menor quantidade de taninos, não devem ultrapassar os 3 dias no frigorífico. E devem manter-se sempre bem fechados após uma primeira abertura.

Como a baixa temperatura desacelera o processo de oxidação, é importante criar a sua própria adega em zonas mais frescas da casa.

As garrafas de vinho podem ser guardadas?

Uma vez que nem sempre se bebe o vinho até ao fim em relação às garrafas que se abrem, é importante perceber que, sim, as garrafas de vinho podem ser guardadas. Mas é preciso que sejam criadas condições.

Anteriormente, percebemos que o frio ajuda a travar o processo de desgaste do vinho e das suas características. Mas se você quiser guardar uma garrafa de vinho aberta por mais que 2 ou 4 dias torna-se importante que este fique vedado com uma rolha apropriada, que impede a oxigenação do néctar no interior da garrafa.

Os vinhos devem ser guardados em garrafas de vidro. Estas ajudam a manter o vinho hermeticamente fechado.

Além disso, um outro fator importante a ter em conta quando se guardam garrafas de vinho é a temperatura. A temperatura favorável à conservação do vinho oscila entre 12 e 14ºC.

Com uma temperatura inferior a 10ºC o vinho tem um envelhecimento mais lento. Se a temperatura a que está exposto for superior a 15ºC, então, o seu envelhecimento é acelerado.

Outro dado a levar em conta é a entrada de luz. O vinho gosta de escuro. Quanto mais escuro for o local de armazenamento melhor.

Ao criar a sua própria adega em casa, acautele também que o vinho terá repouso. Evite colocar o vinho em zonas com vibrações que impedem o néctar de potenciar os sabores e aromas.

Ora, nesse sentido, é ainda importante que os locais onde guarda o vinho sejam ventilados, porque o vinho gosta de repousar em locais arejados.

Vinho do Porto, o néctar da excelência

O Vinho do Porto é uma marca internacional e anualmente muitas pessoas procuram conhecer a região demarcada dos vinhos portuenses. De resto, o turismo vinícola arrasta milhares de pessoas anualmente para as regiões onde se produz o vinho do Porto.

A sua História remonta ao século XVII. Nessa altura, Portugal começou a exportar vinhos para Inglaterra mas as movimentações marítimas não decorriam com a facilidade com que hoje decorrem.

Deste modo, as técnicas de transporte e acondicionamento do Vinho do Porto têm vindo a ser aperfeiçoadas.

Consequentemente, o sabor e as propriedades do néctar são protegidas e estudadas cada vez mais.

Mas você sabe como guardar o Vinho do Porto que sai da região do Alto Douro Vinhateiro?

O Vinho do Porto precisa de ser guardado em baixas amplitudes térmicas. A temperatura nunca deve ser superior a 16ºC.

No caso do Vinho do Porto considere que depois de abertas, as garrafas devem ser protegidas em abrigos com pouca luz e onde as temperaturas não sejam altas.

As garrafas de Vinho do Porto devem ser guardadas na horizontal antes de abertas. Depois de abertas, se a garrafa tiver uma marca de tinta branca, esta deve ficar para cima. Isto porque a rolha mantém-se húmida em todo o momento.

É preciso saber escolher um bom vinho

Existem conselhos e truques a seguir para não errar na compra de vinho. Desde logo, é fundamental conhecer a origem do vinho.

Por outro lado, alguns estabelecimentos gostam de organizar a sua exposição de acordo com o ano de produção. E relativamente aos vinhos convém lembrar que quantos mais anos um vinho tiver, mais valioso ele será, na teoria.

Além disso, é necessário conhecer a ocasião para que quer o vinho. Só assim, poderá escolher um bom vinho.

Ou seja, um vinho tinto pode não estar indicado para uma refeição de peixe. Ou um bom vinho branco pode ficar ‘mal’ numa mesa de carne. Por isso, saiba sempre qual o contexto para não errar na escolha.

Relativamente a este tema, poderá sempre aprofundar conhecimentos e saber como escolher um bom vinho.

Conserve o vinho e beba com moderação

Criar uma garrafeira em casa é simples e não requer muitas preocupações. Considere as dicas deixadas ao longo deste artigo para obter melhores resultados.

De forma simples, tenha a sua própria adega para saborear o néctar da vida na companhia de alguém ou sozinho.

Contudo, lembre-se que o vinho é uma bebida alcoólica e, por isso, beba com moderação. Lembre-se também que os indicadores dizem que estão a aumentar os consumos deste néctar.