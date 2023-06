Nas Notícias Como escolher um bom vinho? Por

Saiba como não errar na compra de vinho. Entenda os passos e conselhos para escolher um bom vinho

O vinho é sempre uma solução líquida seja para uma refeição em família ou com amigos, a dois ou até para saborear sozinho. O vinho deve beber-se com moderação mas existem conselhos e truques a seguir para não errar na compra de vinho. Saiba por isso os conselhos para escolher um bom vinho.

O vinho que se serve à mesa enfrenta várias fases de produção até que possa ser saboreado. Ou seja, existem muitas fases que vão desde a plantação da vinha ao tratamento, não esquecendo a região e as condições climatéricas.

No fundo, um vinho enfrenta muitas fases para estar ‘no ponto’. Mas para você perceber qual o melhor vinho para determinada circunstância é necessário ter dicas e conselhos, dado que na prateleira de garrafeiras ou supermercados a variedade é imensa.

O desafio do comprador não é tão complicado como pode parecer quando é altura de escolher um bom vinho.

O que devemos considerar para comprar um bom vinho?

O comprador deve identificar a origem do vinho para escolher um bom vinho. Como tal, é importante saber como as garrafeiras ou supermercados organizam os vinhos nas prateleiras. Geralmente, é pela região ou zona de origem.

Alguns supermercados e garrafeiras também organizam a exposição de vinhos de acordo com o tipo de uva: branca, tinta, verde ou madura.

Por outro lado, alguns estabelecimentos gostam de organizar de acordo com o ano de produção. E relativamente aos vinhos convém lembrar que quantos mais anos um vinho tiver, mais valioso ele será, na teoria.

Para não errar na compra do vinho é fundamental saber para que ocasião quer. Isto é, o comprador deve ter ideia do tipo de vinho que vai servir. Se for uma refeição de carne, o vinho a servir é um. Se for uma refeição de peixe, a escolha deverá ser outra, por exemplo.

E nesta situação convém saber-se as sensações que o vinho provoca no paladar:

doce;

salgado;

ácido;

amargo.

Um bom vinho para carnes vermelhas e de caça

O truque que convém reter é que se vai servir carnes vermelhas ou de caça a melhor opção é um vinho tinto, de cor viva, encorpado que provoque um sabor intenso na boca.

Em alternativa para assados há quem opte, e bem, por um vinho espumante, que deve ser jovem e fresco.

Um bom vinho para massas e carnes brancas

Por outro lado, se a refeição for à base de carnes brancas ou massas, o vinho servido deverá ter boa acidez, poderá até ter a cor mais rosa, os tipicamente conhecidos por vinhos rosé.

Um bom vinho para peixe no forno ou grelhado e mariscos

Em todo o caso, se o prato que vai servir for um peixe assado no forno, exige-se que o vinho seja fresco e a opção será um branco gelado para causar a sensação de frescura na boca.

Além disso, se o prato servido for uma salada ou um peixe grelhado, nessa circunstância um vinho branco é uma boa aposta também, tal como para comer mariscos. Desse modo, os seus convidados vão adorar a escolha.

Um bom vinho para dias ao ar livre

O ambiente onde vai tomar o vinho ajuda muito na escolha de um bom vinho. Por conseguinte, você deve ter noção se que vinhos brancos e frescos vão bem para refeições ao ar livre, como piqueniques, praias ou um almoço na piscina.

Um bom vinho para dias de frio

Por oposição, os vinhos tintos são boas soluções para dias de maior frio e para refeições mais pesadas, onde é natural que se deixe relaxar.

É provável que a esta altura já esteja mais à vontade para escolher um bom vinho mas, ainda assim, deixamos mais alguns truques e conselhos para não errar na escolha.

Em Portugal, é comum ouvirmos falar de zonas demarcadas do Douro, do Dão, do vinho verde. E você sabia que o rótulo do vinho pode ajudar a esclarecer as suas dúvidas? Consultar o rótulo é uma das regras de ouro para escolher um vinho de qualidade.

O que nos diz o DOC no rótulo dos vinhos?

A denominação de origem é fundamental para acertar na escolha de um bom vinho. Mas é também no rótulo que são dadas indicações sobre a maturação da uva de determinado vinho. Quanto mais tempo um vinho estiver em barris de carvalho, mais controlado será o seu envelhecimento. Ou seja, se disser “reserva”, é sinal de que o vinho sofreu cuidados tendo em vista um sabor potenciado ao extremo da elegância.

Na escolha do vinho é fundamental a leitura do rótulo na inscrição que é feita, ou não, do chamado DOC. O DOC é a Denominação de Origem Controlada e garante a origem do vinho em causa.

Uma dica fundamental que podemos deixar ainda é que evite comprar vinhos da montra, que estão expostos a fontes de iluminação. O vinho pode perder aroma.

No fundo, para escolher um bom vinho pode sempre pesquisar avaliações que especialistas na área costumam deixar.

Vinho do Porto, uma marca tão lusa

Portugal é um dos maiores produtores de vinho e existem algumas garrafeiras de referência. Mas não há nenhum outro vinho em Portugal que tenha tanta fama como o vinho do Porto.

A dimensão que a produção de vinho do Porto tem assumido é tal que o turismo vinícola arrasta milhares de pessoas anualmente para as regiões onde o vinho do Porto é produzido.

O turismo tem crescido a olhos vistos ao longo dos últimos anos e o aeroporto Francisco Sá Carneiro é cada vez mais uma rota preferencial para quem quer saber mais sobre o famoso vinho do Porto.

A somar a este entusiasmo estão as distinções de várias publicações internacionais renomadas, aliadas ao investimento de várias companhias aéreas que passaram a voar diretamente para a região norte. Tratam-se de fatores determinantes para o crescimento dos números relacionados ao setor de turismo da Invicta.

E pela cidade do Porto e regiões vizinhas, nomeadamente no Douro, é possível degustar vinhos e conhecer lugares inesquecíveis.

Não beba em demasia

Em jeito de conclusão, como dá para ver, escolher um bom vinho não é uma tarefa tão complicada como aparentemente pode parecer. Leve sempre em consideração dicas e regras de ouro antes de colocar um vinho na mesa.

Além disso, tenha sempre noção de que o consumo excessivo não é bom para a sua saúde e, embora os indicadores sejam de que estão a aumentar os consumos deste néctar, tome sempre precauções para não exagerar no álcool que ingere.