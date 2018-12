Verdadeira fortuna em jogo nesta sexta-feira no Euromilhões

Uma verdadeira fortuna estará em jogo, nesta sexta-feira, em mais um sorteio do Euromilhões, que reserva um jackpot de 101 milhões de euros que, se sair, deixará o vencedor verdadeiramente excêntrico com tanto dinheiro. O PT Jornal vai, como é habitual, mostrar-lhe o resultado do sorteio, nesta sexta-feira, em primeira mão.