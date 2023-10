Euromilhões Último sorteio do Euromilhões: Chave de 10 de outubro de 2023 Por

O último sorteio do Euromilhões já tem chave vencedora. Veja os números do Euromilhões de 10 de outubro de 2023, depois de realizado o sorteio desta terça-feira.

O Euromilhões de hoje já tem chave vencedora. O sorteio foi realizado há instantes, revelando os números e estrelas da fortuna.

Último sorteio do Euromilhões

O sorteio do Euromilhões número 081/2023, realizado no dia 10 de outubro de 2023, tem como prémio um jackpot de 39 milhões de euros.

Números: 18, 20, 22, 33 e 43

Estrelas: 03 e 09

Onde saiu o Euromilhões hoje?

O anterior sorteio do Euromilhões, número 080/2023, não teve qualquer totalista. Dessa forma, o prémio voltou a acumular, com o jackpot passando de 29 para os 39 milhões de euros no Euromilhões de hoje.

O segundo prémio, num valor a rondar os 687 mil euros, saiu a um boletim registado no estrangeiro.

Em Portugal, não saiu sequer um terceiro prémio, num valor de 32 mil euros. Foram cinco os boletins contemplados, mas todos registados no estrangeiro.

Euromilhões: Últimos resultados

O PT Jornal publica os resultados do último sorteio do Euromilhões na sequência da consulta dos canais oficiais do concurso noutros países.

Em Portugal, a entidade gestora do concurso é a Santa Casa. Desta forma, o apostador deve sempre conferir os resultados do Euromilhões no site do departamento de jogos da Santa Casa.

Entretanto, pode consultar no PT Jornal o histórico com os últimos resultados do Euromilhões, nomeadamente dos cinco sorteios anteriores:

6 de outubro – 21, 29, 31, 34 e 43 + 2 e 9 3 de outubro – 6, 20, 22, 24 e 45 + 4 e 5 29 de setembro – 9, 11, 13, 21 e 32 + 2 e 7 26 de setembro – 2, 6, 14, 19 e 23 + 5 e 7 22 de setembro – 3, 23, 24, 34 e 35 + 5 e 8

Euromilhões paga imposto?

De acordo com os termos da legislação em vigor, todos os prémios de jogo de valor superior a 5.000 estão sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.

O primeiro prémio do Euromilhões tem um valor base de 17 milhões de euros. Por exemplo, aplicando esses 20 por cento, o valor a pagar em imposto de selo ronda os 3,4 milhões de euros. Portanto, o prémio do Euromilhões será na ordem dos 13,6 milhões de euros e não os 17 milhões de base.

Confirme os números do Euromilhões

O departamento de jogos da Santa Casa é a entidade gestora do Euromilhões em Portugal. Como tal, o apostador deve conferir a chave do Euromilhões no site oficial do concurso.

Nessa página estão disponíveis, além dos resultados do Euromilhões, os valores dos prémios e todas as informações sobre este megaconcurso europeu.