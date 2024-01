A chave ideal para ganhar o Euromilhões é o sonho de qualquer apostador. O problema é: como transformar esse sonho em realidade? Afinal, qual é a chave ideal para ganhar o Euromilhões?

Para começar, não existe uma combinação perfeita. O resultado do Euromilhões é sempre aleatório. Aliás, isto serve para Euromilhões e Milhão, para Eurodreams e Lotaria Clássica.

Nenhum concurso sério tem um vencedor antecipado. Ou seja, não podemos garantir que vá ganhar o Euromilhões com estes números. No entanto, podemos revelar melhor chave para ganhar o Euromilhões com base na estatística.

Qual a chave ideal para ganhar o Euromilhões?

Primeiro, temos de alertar para o óbvio. Este guia não é um incentivo às apostas e ao jogo online.

A chave ideal para ganhar o Euromilhões que vamos revelar é baseada na estatística. E o que significa isso? Que estamos a falar dos números mais saídos do Euromilhões, como explicamos em detalhe num outro guia.

Portanto, renovamos o aviso: este texto não é um incentivo às apostas. É apenas um exercício para apresentar ao leitor os números que, pela estatística, têm as maiores chances de ajudar a ganhar o Euromilhões.

Melhor chave para apostar no Euromilhões

Números: 19, 21, 23, 44 e 50

Estrelas: 2 e 3

Como sei a chave ideal para ganhar o Euromilhões?

Esta é a melhor chave para apostar no Euromilhões dado que estes foram os números que mais vezes saíram desde o início do concurso e até ao final de 2023.

Qualquer apostador pode recolher esta informação, pois está disponível na página oficial do concurso, no site dos Jogos Santa Casa.

Porém, é preciso alertar para um detalhe sobre as estrelas mais vezes sorteadas no Euromilhões. Ou, no caso, as menos sorteadas.

No fim desta estatística temos as estrelas 10, 11 e 12. Isto acontece porque o Euromilhões, quando foi lançado, permitia apostas nas estrelas de 1 a 9.

As estrelas 10, 11 e 12 foram adicionadas numa fase posterior do concurso. Dessa forma, elas tiveram menos chances de serem sorteadas.

Números do Euromilhões: Uma história de sucesso

O Euromilhões é uma lotaria jogada em vários países europeus, incluindo Portugal.

O concurso foi lançado em 7 de fevereiro de 2004, para apostadores de Reino Unido, França e Espanha. Em outubro desse ano, passou a ser realizado em mais países europeus:

Áustria;

Bélgica;

Irlanda;

Luxemburgo;

Portugal;

Suíça.

O primeiro prémio é de 17 milhões de euros, mas se ninguém acertar na chave de cinco números e duas estrelas o valor acumula para jackpot no sorteio seguinte.

Ora, 17 milhões de euros é um prémio muito apetecível. Na verdade, será a principal razão para a grande popularidade deste concurso.

Probabilidades Euromilhões

Porém, as probabilidades do Euromilhões revelam o risco de apostar neste jogo. Feitas as contas, a probabilidade de acertar na chave do Euromilhões é de 1 em 139.838.160.

Para entender a imensidão deste número, faça um exercício: junte 27 moedas iguais e atire-as ao ar. As probabilidades de ganhar o Euromilhões são iguais às dessas 27 moedas caírem todas com a mesma face (cara ou coroa) para cima.

No entanto, isso também faz parte da emoção do jogo. Um número pode estar 20 ou 30 sorteios seguidos sem sair ou sair duas ou três vezes seguidas. E o mesmo vale para as estrelas.

Jackpot do Euromilhões

É neste duelo entre o risco e a fortuna que reside o motivo da grande popularidade do Euromilhões. As probabilidades são baixas, sim, mas o retorno é milionário.

Pois bem, o maior retorno de sempre aconteceu em dezembro de 2023. Um único apostador da Áustria ganhou o maior jackpot do Euromilhões: 240 milhões de euros.

Assim, se quiser tentar a sua sorte, já sabe que a chave ideal para ganhar o Euromilhões é, de acordo com a estatística, formada pelos números 19, 21, 23, 44 e 50 e pelas estrelas 2 e 3.