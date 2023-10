Curioso para saber quais os 5 números mais saídos no Euromilhões? Acompanhe-nos nessa viagem pelas estatísticas do megaconcurso europeu e conheça os números mais sorteados no Euromilhões.

Por bem, no boletim do Euromilhões, é possível apostar em vários números entre o 1 e o 50. A aposta base inclui 5 números. Porém, a aposta múltipla pode ter até 11 números.

Quais são os 5 números mais saídos no Euromilhões?

Pois bem, os 5 números mais sorteados na história do Euromilhões são o 23, o 21, o 19, o 44 e o 42. Não se esqueça que os números do Euromilhões vão do 1 ao 50.

Os dados são do departamento de jogos da Santa Casa, a entidade responsável pelo Euromilhões em Portugal e são os mais recentes. Nesta contagem estão os números sorteados entre 13 de fevereiro de 2004 e 7 de outubro de 2023.

Os números mais sorteados do Euromilhões

Assim, analisando com mais cuidado a informação estatística apresentada pelos Jogos Santa Casa, há um dado que se destaca.

Quais os 5 números mais saídos no Euromilhões? São exatamente os que saíram em mais de 11% dos sorteios.

Veja os dados:

23 – Saiu 193 vezes – 11,53% das saídas;

21 – Saiu 191 vezes – 11,41% das saídas;

19 – Saiu 189 vezes – 11,29% das saídas;

44 – Saiu 189 vezes – 11,29% das saídas;

42 – Saiu 186 vezes – 11,11% das saídas.

Então, na lista fornecida pelos Jogos Santa Casa, o sexto número mais saído do Euromilhões, que é o 50, foi sorteado 184 vezes.

Feitas as contas, a percentagem de saídas do número 50 é de 10,99%. Está mesmo ali a bater à porta, mas ainda fora do ‘clube’ dos 11%.

A fechar o top 10 dos números mais saídos do Euromilhões estão:

50 – Saiu 184 vezes – 10,99% das saídas;

17 – Saiu 183 vezes – 10,93% das saídas;

26 – Saiu 182 vezes – 10,87% das saídas;

38 – Saiu 181 vezes – 10,81% das saídas;

25 – Saiu 180 vezes – 10,75% das saídas.

Já o número que saiu menos vezes no Euromilhões é o 22. Este número apareceu em apenas 136 sorteios. Como tal, a percentagem de saída do número 22 do Euromilhões é de 8,12%.

Quais as 2 estrelas mais saídas no Euromilhões?

De seguida, quisemos saber: Quais as 2 estrelas mais saídas no Euromilhões? Neste caso, a resposta é 3 e 2.

A estrela 3 saiu em 341 ocasiões diferentes. Assim, esta estrela regista uma percentagem de saída de 20,36%.

E a estrela 2 é a outra que está no patamar dos 20% de saídas. Esta estrela foi sorteada 339 vezes, sendo a percentagem de saída de 20,24%.

Ou seja, uma vez em cada cinco sorteios do Euromilhões, saíram as estrelas 3 e 2.

A estrela 8, que fecha o pódio das estrelas mais vezes sorteadas no Euromilhões, fica-se por uma percentagem de saída de 19,34%.

No fim desta tabela estão as estrelas 10, 11 e 12, mas há uma razão forte para isso acontecer. O modelo inicial do Euromilhões sorteava estrelas numeradas de 1 a 9.

Atualmente, a aposta base no Euromilhões é de cinco números, entre 1 e 50, e duas estrelas, entre 1 e 12. As apostas múltiplas podem ir até 11 números e 12 estrelas.