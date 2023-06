Nas Notícias Quais as diferenças entre paracetamol e ibuprofeno? Por

Saiba distinguir as diferenças entre um paracetamol e um ibuprofeno e entenda quando deve tomar cada um

Os medicamentos devem ser tomados sempre com indicação médica. Não tome comprimidos por sua livre iniciativa sem uma supervisão especializada, particularmente de um médico e saiba as diferenças entre um paracetamol e ibuprofeno. Ainda que ingerir medicamentos, aparentemente, pareça inofensivo, as pessoas devem estar consciente dos riscos. Por isso, compreenda o que é um paracetamol e um ibuprofeno. Veja em que circunstâncias devemos tomar um paracetamol ou um ibuprofeno.

A primeira grande lição a retirar e a fixar é a de que um paracetamol e um ibuprofeno não atuam perante as mesmas circunstâncias. Ou seja, não é indiferente engolir um ou outro para o alívio da dor.

Assim, existem contextos onde ingerir um ibuprofeno é mais indicada, e em outros casos onde é aconselhável um paracetamol. Como é lógico, o seu médico assistente ou especialista está habilitado e sabe quando deve fazer a prescrição do medicamento ideal para cada problema de saúde.

Até porque, apesar de estarmos a falar de duas famílias de medicamentos muito utilizados pelas pessoas, não quer dizer que não tragam riscos à saúde.

Quais as diferenças e quando se deve tomar um ibuprofeno ou um paracetamol?

As pessoas têm de saber que a toma de um ibuprofeno é indicada nos casos em que está associada uma inflamação. Em muitos casos, os médicos prescrevem esta toma para problemas como dor nas costas, dor no pescoço ou dor de dentes.

No entanto, o uso de ibuprofeno não se esgota aí. Muitas pessoas tomam, com indicação médica, o ibuprofeno e procuram tratar problemas como a Sinusite ou até dores menstruais.

As distensões musculares e entorses estão também no leque de patologias que são comuns de serem tratadas com ibuprofeno.

Quanto ao paracetamol, este costuma ser utilizado para ultrapassar dores moderadas de cabeça, dentes ou musculares.

Quem não deve tomar?

Todavia, é importante reter que grávidas, pessoas com problemas de saúde do coração, fígado, rins, estômago ou doentes oncológicos não devem tomar estes medicamentos sem um prévio conhecimento dos seus médicos assistentes.

Além disso, e no sentido de entender quais são as diferenças entre paracetamol e ibuprofeno, torna-se importante perceber o que é um paracetamol e o que é um ibuprofeno.

O que é um ibuprofeno?

Um ibuprofeno é um anti-inflamatório que é muitas vezes usado para tratar a dor e a inflamação. Por regra, é indicada a toma da dosagem indicada para surtir o efeito desejado para o tratamento.

Dadas as suas características, o ibuprofeno é muita das vezes indicado por médicos para doentes com patologias como a artrite, por exemplo.

O que é um paracetamol?

Um medicamento paracetamol tem características que atuam no alívio da dor. Este medicamento é um analgésico, mas é também capaz de reduzir a febre, sendo um antipirético, isto usando a linguagem clínica.

Para muitos casos de gripes ou constipações, os médicos fazem a prescrição deste tipo de medicamento, sendo muita das vezes combinada a sua dosagem com outros medicamentos, alguns deles anti-inflamatórios.

É importante que as pessoas tenham noção de que tomar um paracetamol em dosagens superiores às recomendadas pode provocar problemas graves.

Desse modo, nunca absorva medicamentos sem uma prévia indicação médica e, no caso do paracetamol, considere a forma de toma indicada pelo seu médico.

O paracetamol pode ser administrador no corpo através de comprimidos mas também por via de xarope infantil; supositórios e administração endovenosa.

Paracetamol pode ser administrado por via de:

comprimidos;

administração endovenosa (injeção);

xarope infantil;

supositórios.

Contacte as autoridades de saúde em caso de dúvida

Depois, não se esqueça. É fundamental alertar as autoridades de saúde a respeito de qualquer efeito colateral que ocorra após tomar este tipo de medicamentos.

Em caso de dúvida, as pessoas devem consultar o seu médico ou farmacêutico ou recorrer à linha de saúde 24 do Sistema Nacional de Saúde. Faça-o através do contacto telefónico 808 24 24 24 ou para outros contactos do SNS.

O serviço de triagem, aconselhamento e encaminhamento médico está ativo 24 horas por dia durante todo o ano.

Ainda assim, tenha sempre em mente quando se deve ligar para a Saúde 24 ou quando se deve lugar para o 112.