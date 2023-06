Nas Notícias Como eliminar o mau hálito? Por

Sabia que pode tentar eliminar o mau hálito com alguns hábitos simples?

O mau hálito é desagradável quer para quem o tem, quer para quem rodeia alguém que sofre com o mau hálito. Este pode ter várias causas e é necessário ter uma boa higiene oral. Quer saber como eliminar o mau hálito? Veja alguns hábitos simples que podem ajudar. Conheça as causas e trate-as.

Quais as causas para o mau hálito?

O mau hálito, ou halitose como também é conhecido, afeta muitas pessoas e é constrangedor. Mas você sabia que pode ter várias razões?

O jejum prolongado é uma das causas mais naturais do mau cheio que sai da boca. Por isso, não deve enfrentar longos períodos de jejum, sob pena de desenvolver um hálito embaraçoso.

Os problemas relacionados com doenças, infeções ou mesmo uma má higiene oral são outras causas para o mau hálito. Por isso, existem algumas coisas que se podem fazer para eliminar o cheiro desagradável.

Quem tem mau hálito, a primeira coisa que deve fazer é consultar o seu médico dentista. As pessoas que vão com regularidade ao dentista acabam por ter uma boca controlada por um médico especialista e que vai percebendo eventuais problemas na boca.

A visita ao dentista de forma frequente também permite ter sempre o seu check-up dentário em dia. E o seu hálito agradece.

Para minimizar problemas como o mau cheiro, os dentistas aconselham a que se escovem os dentes, no mínimo, três vezes por dia. É importante escovar os dentes, sobretudo, após as refeições.

Além disso, outra dica muito importante para tentar acabar com o mau hálito é ter o corpo sempre hidratado. Beba pelo menos 1,5 litros de água diariamente. Ao beber água consegue afastar a placa bacteriana.

Além disso, esse comportamento faz bem a vários órgãos do seu corpo e não apenas à sua boca.

O mau hálito pode também ser consequência de alguns alimentos que são ingeridos como cebola ou alho.

Os alimentos fritos e alguns refrigerantes também acabam por potenciar o mau hálito. Assim, reduzir este tipo de alimentos poderá ser benéfico para ter uma boca com um bom hálito.

Os medicamentos podem provocar mau hálito?

O mau hálito pode ser causado também por medicamentos. Assim, é essencial não ter vergonha de falar com o médico que o assiste sobre o mau cheiro que sai da boca. A ajuda médica poderá ajudar a ultrapassar ou minimizar este problema.

Por outro lado, o mau hálito poderá estar relacionado com problemas de saúde. O hálito pode dizer-nos se temos cancro do estômago.

O cancro liberta odores que não são percetíveis ao odor humano, mas já existem procedimentos que, através do hálito, conseguem detetar possíveis problemas de saúde.

Uma investigação publicado no British Journal of Câncer percebeu que era possível detetar este problema de saúde através do hálito.

Como tal, os investigadores usaram sensores que analisaram o hálito de 130 pacientes que apresentavam dores de estômago e que consubstanciavam potenciais casos de cancro.

Curiosamente, o cheiro da boca pode ajudar a detetar outros problemas. E não faltam estudos internacionais a este respeito.

O hálito tem compostos orgânicos voláteis que permitem detetar doenças e infeções no pulmão, como a tuberculose.

Até mesmo o Instituto do Coração tem técnicas para detetar insuficiências cardíacas através do hálito do paciente.

A ansiedade pode provocar mau hálito?

Uma das causas para o mau hálito e que muitas pessoas não imaginam está no stress. Viver uma vida tranquila tanto quanto possível ajuda a não ter mau hálito.

Os estados de ansiedade também são a causa de casos de mau hálito.

Agora que percebeu algumas das causas para o mau cheiro, procure ajustar comportamentos para evitar odores desagradáveis a sair da boca.

Ter uma boca saudável é muito importante mas, como percebeu, a boca pode ser apenas um meio de divulgação de problemas de saúde que possa ter.

Por conseguinte, é fundamental estar atento a todos os sinais que o seu corpo dá, como o mau hálito.