Nas Notícias Dicas para escolher a comida certa para cães Por

Conselhos veterinários sobre a importância de escolher uma comida cerca para cães

Numa altura como esta, em que é mais desafiante gerir o orçamento familiar devido à conjuntura económica, à inflação e ao aumento do custo de vida, pode ser tentador cortar nas despesas associadas aos patudos lá de casa. Quer dicas para escolher a comida certa para cães e não sabe? Os riscos de o fazer, sobretudo no que à alimentação diz respeito, acarreta uma série de perigos. Neste sentido, saiba o que deve ter em linha de conta. Saiba o passo a passo, na hora de escolher a ração para o seu animal de estimação, sem colocar em causa a saúde dele.

“Num contexto de crise em que vivemos, há uma tendência natural para se poupar em tudo o que se consegue”, diz Daniela Simões, veterinária.

“No entanto, é importante garantir que a escolha da alimentação dos nossos pets é adequada, pois é o fator mais importante para garantir que se mantêm saudáveis e assegurar longevidade dos animais”, refere Daniela Simões.

Qual a comida certa para dar aos cães?

De acordo com a mesma especialista, “há muitas opções de alimentação no mercado, em vários segmentos, desde o standard ao super premium”.

Além disso, e, de uma maneira geral, “todas elas estão compostas para atender às necessidades básicas e fisiológicas de cada animal, na sua correspondente fase de vida”.

No entanto, acrescenta, “quanto mais premium for a alimentação, maior a complexidade da fórmula e mais qualitativa é em termos de nutrientes”.

Por isso, a veterinária explica “maiores benefícios para os animais e melhor prevenção de futuras patologias”.

Daniela Simões sublinha que “uma boa alimentação é o fator chave nas várias fases de vida: em júnior porque garante um desenvolvimento saudável e assegura uma melhoria do sistema imunitário”.

A veterinária explica que, na fase adulta, atrasa o aparecimento de certas patologias (dermatológicas, ortopédicas, entre outras).

Esta especialista garante ainda que uma boa comida para os cães “garante um envelhecimento saudável”.

“Pois no fundo todos queremos que os nossos melhores amigos de quatro patas se mantenham connosco, saudáveis e felizes durantes muitos e muitos anos”.

Quais os fatores a ter em conta para escolher a comida certa para os cães?

A veterinária indica os seis fatores que deve ter em linha de conta quando escolhe a alimentação do seu cão ou gato:

Faixa etária: se é júnior, adulto ou sénior.

Porte do animal: para o tamanho do granulado ser o mais adequado (no caso específico dos cães, por exemplo, os cães pequenos têm necessidades diferentes de cães grandes).

Raça: há raças que têm necessidades nutricionais específicas.

Atividade física: a alimentação que escolhemos tem de estar composta de forma a suprimir as necessidades calóricas do nosso pet.

Se é castrado ou não: o alimento tem de estar adequado para que não haja um aumento de peso associado a animais castrados e normalmente, mais sedentários. No caso dos gatos é importante para prevenir complicações graves urinárias.

Existência de patologias crónicas: animais com diabetes, problemas articulares, hepáticos, entre outros.

Daniela Simões explica ainda o que distingue uma alimentação super premium das restantes:

Composição: contém todos os nutrientes essenciais, como aminoácidos (vindo de proteínas de alta qualidade), ácidos gordos, vitaminas e minerais, em níveis que satisfaçam as necessidades do animal.

Qualidade da Proteína: premeia o uso de proteínas mais nobres e de alta digestibilidade.

Digestibilidade: A quantidade de nutrientes absorvidos é chamada de digestibilidade, que é um dos critérios mais importantes, porque mede a proporção de nutrientes aproveitados pelo organismo.

Palatabilidade: os alimentos super premium investem muito em palatabilidade e na boa aceitação por parte do pet.

Fezes: um parâmetro muito importante e por vezes negligenciado, mas um produto de alta digestibilidade (ou seja, que o corpo do animal digere muito bem) produz fezes de menor volume, bem formadas e sólidas, logo se isto não está a acontecer, é mais um sinal que está na hora de mudar de alimentação.

A que sinais devemos estar atentos para perceber que a comida não é a melhor para os cães?

São estes os sinais que podem aparecer quando a alimentação do seu patudo não é a indicada, alerta a mesma especialista:

Queda de pelo excessiva

Fezes amolecidas/diarreia/grande volume

Picacismo (animais que começam a comer terra, paredes, fezes, etc.)

Perda ou aumento de peso

Falta de atividade

“É importante perceber que a escolha de uma boa alimentação para o nosso animal de estimação é essencial para que este se mantenha saudável”.

A veterinária diz ainda que, desta forma, “conseguimos prevenir o aparecimento de certos problemas de saúde. E é igualmente preponderante perceber que quanto melhor a alimentação, mais completa a sua composição e ao ser de melhor digestibilidade, faz com a quantidade necessária por dia seja menor e que um saco dure muito mais tempo”, afirma Daniela Simões.

E você sabia também o que deve fazer para eliminar o tártaro nos cães? Saiba o que deve fazer.