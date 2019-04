Hoje é dia 30 de abril, termina a Guerra do Vietname, que durou 16 anos Por

A Guerra do Vietname terminou a 30 de abril de 1975. Hoje, recorda-se o mais longo conflito militar depois da II Guerra Mundial, que tirou a vida a mais de seis milhões de pessoas. Também a 30 de abril, Hitler suicida-se.

A Guerra do Vietname foi um confronto militar ocorrido do sudeste asiático, entre 1959 e 1975, terminando no dia 30 de abril. Estima-se que mais de seis milhões de pessoas tenham morrido, sobretudo vietnamitas, do norte e do sul, bem como cambojanos e 60 mil soldados norte-americanos.

De um lado a República do Vietname (Vietname do Sul) com o apoio dos EUA e as participações de outros países, como Coreia do Sul, da Austrália e Nova Zelândia.

Do outro, a República Democrática do Vietname (Vietname do Norte) e a Frente Nacional para a Libertação do Vietname, que contaram com os apoios de China e Coreia do Norte (A União Soviética não se envolveu na guerra, mas apoiou, logisticamente, o Vietname do Norte).

Este conflito teve origem num movimento de nacionalistas e comunistas, que se uniram à Frente Nacional para a Libertação do Vietname. Os EUA tentaram apoiar o Governo da República do Vietname, enviando tropas, em 1965, para permitir uma resposta àquele movimento.

No entanto, apesar do poder bélico norte-americano, os objetivos fracassaram, sendo que os EUA acabaram por ser obrigados a retirar as tropas do Vietname, em 1973, dois anos antes do termo desta luta armada.

A Guerra do Vietname termina a 30 de abril de 1975, um ano antes da constituição da República Socialista do Vietname, que resultou da reunificação das regiões norte e sul.

Nasceram neste dia o D. Filipe III de França (1245), Maria II de Inglaterra (1662), Oliveira Martins, escritor e político português (1845), Willie Nelson, cantor norte-americano (1933), Alex Ferguson, treinador de futebol escocês (1941), António Guterres, ex-primeiro-ministro português, ex-Alto Comissário para os Refugiados da ONU (1949) e atual Secretário-Geral da ONU, e Lars von Trier, realizador dinamarquês (1956).

Morreram a 30 de abril Margarida da Borgonha, rainha consorte de França (1315), Édouard Manet, pintor impressionista francês (1883), Alfred Edward Housman, poeta inglês (1936), Adolf Hitler, político alemão (1945), e Eva Braun, mulher de Hitler (1945).

Em 2012, assinala-se pela primeira vez o Dia Internacional do Jazz, data atribuída pela UNESCO como modo de destacar a importância deste estilo de música no diálogo intercultural.