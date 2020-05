Um vídeo imperdível. Trump visita fábrica de máscaras e recusa… colocar máscara

Durante uma visita a uma fábrica de máscaras, no Arizona, Donald Trump recusou colocar aquela proteção aconselhada em tempos de pandemia, demonstrando o nível (nulo) de preocupação.

Mas esse sinal de que a economia está à frente da saúde não está apenas na cara de Trump. Está também no discurso do presidente norte-americano, que quer eliminar as medidas de confinamento, ainda que os indicadores aconselhem o contrário.

Porém, apesar do discurso otimista de Donald Trump, a realidade (que não se compadece com atos eleitorais) tem outra face.

De acordo com um documento interno do governo norte-americano, o número de mortos diários será, em julho, o dobro daquele que é registado neste momento, nos EUA.

President Trump tours an Arizona mask factory without wearing a mask, despite guidelines saying they should be worn inside the factory at all times https://t.co/764FE1dxQn pic.twitter.com/k39239a9Oy

— TIME (@TIME) May 6, 2020