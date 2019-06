Hoje é dia 25 de junho, morre Jacques Cousteau, o explorador apaixonado Por

Hoje é dia de recordar Jacques Cousteau, explorador, inventor, cineasta e oceanógrafo, que se tornou mundialmente conhecido pelos documentários únicos, que trouxeram a natureza à televisão. Também a 25 de junho, morreu o igualmente inimitável Michael Jackson.

Jacques-Yves Cousteau nasceu em França, a 11 de Junho de 1910, e destacou-se pelos seus trabalhos de pesquisa – bem como pelas suas invenções, entre as quais o inovador ‘aqualung’, equipamento de mergulho autónomo que veio substituir os pesados escafandros.

Oficial da marinha francesa, foi autor de documentários únicos, entre os quais ‘O Mundo Silencioso’, filmado no Mediterrâneo e no Mar Vermelho, que lhe valeu um Óscar, em 1956, e um prémio no Festival de Cannes.

Cousteau, oceanógrafo mundialmente conhecido, a bordo do Calypso, fez também uma incursão pelo cinema e rubricou quatro longas-metragens. Participou como piloto de testes na criação de aparelhos de ultrassom para levantamentos geológicos do relevo submarino e de equipamentos fotocinematográficos, para trabalhos em grandes profundidades.

Em 1965, Jacques Cousteau criou uma casa submarina, onde seis pessoas viveram durante um mês, a 100 metros de profundidade. Morre em Paris, a 25 de junho de 1997.

A viagem pelo dia 25 de junho começa em 1766, com a publicação, em Portugal, da carta da lei limitadora do direito de testar. O objetivo é proteger herdeiros legítimos contra as negociações de testamentos fraudulentas.

Neste dia, em 1918, ocorre em São Paulo, Brasil, a única precipitação de neve na história daquela cidade. Também a 25 de junho, no ano de 1940, a França rende-se à Alemanha nazi.

A primeira transmissão mundial de TV na história ao vivo, via satélite, ocorre neste dia, em 1967, com os The Beatles a cantar ‘All You Need Is Love’, tema eleito para assinalar a estreia dessa tecnologia.

Em 1975, Samora Machel proclama a independência de Moçambique, no mesmo dia em que, em 1991, Croácia e Eslovénia declaram independência da Jugoslávia.

Nas Artes, inaugura-se a 25 de junho de 2007 o Museu Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, em Lisboa.

Nasceram neste dia Antoni Gaudí, arquiteto espanhol (1852), George Orwell, escritor e jornalista britânico (1903), Álvaro Siza Vieira, arquiteto português (1933), Manuel Bento, futebolista português (1948), Miguel Sousa Tavares, jornalista e escritor português (1952), e George Michael, cantor e compositor britânico (1963).

Morreram a 25 de junho Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, escritor e compositor alemão (1822), Marie François Sadi Carnot, presidente da França (1894), Bento de Jesus Caraça, matemático português e opositor ao regime de Salazar (1948), Jacques Cousteau (1997), e Michael Jackson, cantor, ator e compositor norte-americano (2009).

Hoje, é Dia do Cotonete e Dia do Imigrante.