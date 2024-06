Estética e prevenção são as razões mais populares para procurar um médico dentista

Atualmente, os pacientes procuram um médico dentista com o objetivo de realizar tratamentos preventivos, estéticos e funcionais, ao passo que, no passado, era sobretudo para tratar um problema dentário doloroso.

O perfil dos pacientes que visitam uma clínica dentária mudou nos últimos anos, com os pacientes a compreenderem melhor a importância da prevenção e dos cuidados, e a não esperarem por sentir dor ou situações de urgência para consultar um médico.

João Cerejeira, médico dentista, especialista em Ortodontia, licenciado em Medicina Dentária pela Universidade do Porto, explica esta tendência e sublinha que a prevenção, a profilaxia e a melhoria estética são os principais motivos de consulta no seu consultório.

De facto, os pacientes de hoje estão mais informados sobre a importância da saúde oral e da sua prevenção; estão conscientes das potenciais consequências dos problemas dentários e da razão pela qual os check-ups regulares são fundamentais para evitar problemas.

“Atualmente, as consultas de observação e check-up dentário geral ocupam a primeira posição entre os pacientes que procuram a clínica pela primeira vez. A sua grande importância relaciona-se quer com o facto de possibilitarem enquadrar tratamentos ligados à reabilitação estética e funcional e ainda pelo carácter preventivo a que se associam”, afirma João Cerejeira.

A estética é também uma razão comum para consultar um dentista ou ortodontista e parece que os pacientes estão agora plenamente conscientes das várias formas de melhorar o seu sorriso com soluções de branqueamento, facetas dentárias ou colagem.

Neste sentido, um dos tratamentos mais solicitados pelos pacientes é a terapia com aligners transparentes, uma alternativa aos fios e brackets, que veio mudar o paradigma na medicina dentária com ótimos resultados clínicos, sem comprometer a vida diária do paciente.

“Cada vez mais os pacientes elegem os alinhadores como método de escolha para o seu tratamento de ortodontia. Essa popularidade relaciona-se com algumas vantagens que reconhecemos neste método, nomeadamente estarem associados a uma tecnologia mais moderna, não causarem a dor e desconforto que acontecia com os aparelhos fixos tradicionais, bem como pelo facto de permitirem menos visitas ao ortodontista, para além de serem mais discretos que os aparelhos fixos. A vantagem de possibilitar uma melhor higiene buco-dentária é também um fator a ter em conta na escolha de um tratamento com alinhadores”, acrescenta.

Este tipo de tratamento deve ser adaptado às necessidades e ao estado clínico de cada paciente. As novas tecnologias da medicina dentária digital com scanners intraorais, soluções de planeamento do tratamento, alinhadores feitos à medida e sistemas de cuidados virtuais para monitorizar o tratamento à distância são de grande ajuda para os profissionais alcançarem os melhores resultados nos seus pacientes.

Conscientes e capacitados, é assim que os pacientes de hoje podem ser definidos quando se trata de tratamento dentário. São proativos e consultam os seus médicos antes que algo de grave aconteça, estão cientes das várias técnicas e tratamentos disponíveis para melhorar o seu sorriso. E graças às tecnologias digitais, podem visualizar e compreender melhor as opções de tratamento, o que os torna mais empenhados durante o processo de tratamento. Um envolvimento a todos os níveis que só pode beneficiar a saúde oral de todos.