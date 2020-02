Motociclismo Team Bluemotor Yamaha ao ataque no Raide de Góis Por

O Team Bluemotor Yamaha é uma das novidades do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que este fim de semana se inicia com o 27º Raide TT de Góis.

Nas pistas de Arganil e Góis vão evoluir os mesmos pilotos que se impuseram há duas semanas na Taça de Portugal da modalidade, integrada na Baja TT Vindimas do Alentejo.

Trata-se de uma equipa concebida para o êxito, o que se percebe pelo calibre dos pilotos que a integram. A começar pelo campeão em título nas motos, Daniel Jordão, e a terminar no vice-campeão de quads, Luís Enjeitado. Para completar a qualidade da equipa o seu líder, Mário Franco, e o jovem Martim Ventura.

Daniel Jordão comparece em Góis aos comandos de uma Yamaha WR, com a qual pretende iniciar a defesa do título conquistado em 2019. Já Luís Engeitado, que vai participar alinha numa Yamaha YFZ, apostando em dar continuidade ao projeto iniciado o ano passado, que marcou o regresso do piloto às competições, e agora que se sente ainda mais preparado o objetivo é lutar por ser campeão nacional.

Martim Ventura, que é provavelmente a maior promessa do todo-o-terreno nacional. O jovem piloto esteve o ano passado parado durante muito tempo devido a uma cirurgia a que foi sujeito que o obrigou a falhar uma boa parte das provas e regressa este ano para fazer a sua última temporada em TT1, onde já foi campeão, para posteriormente passar para a classe rainha do TT.

“Iniciamos este ano de 2020 um novo projeto com o Team Bluemotor Yamaha. Esta vai ser a segunda prova em que vamos competir, já que a estreia foi feita de forma muito positiva em Beja, e para além dos nossos pilotos habituais vamos contar ainda com o Martim nas duas rodas e estamos certos que este piloto que vai ser uma enorme mais-valia para a equipa”, diz Mário Franco.

A estrutura da Franco Sport, vai ainda dar assistência ao piloto espanhol Jofre Cartanyà que vai competir em Góis na categoria moto. Depois de ter marcado presença em Portalegre em 2019 o piloto estará inserido na estrutura para realizar a totalidade do CNTT.

A presente edição do Raide TT de Góis vai ser cumprida nas pistas de Arganil e Góis e será dividida em dois Sectores Seletivos. O SS1 vai contar com 206km cronometrados. Já o SS2 terá 129 km sendo o percurso realizado por todos os pilotos. A totalidade dos sectores seletivos é de cerca de 335,5 Km.