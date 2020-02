Motociclismo António Maio teve de “atacar bastante” para vencer em Góis Por

António Maio impôs-se na abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a 27ª edição do Raide TT Paraíso de Góis.

Foi o primeiro triunfo do ano do piloto de Borba, na prova que marcou o regresso do piloto da Yamaha às provas nacionais de todo-o-terreno.

Bem cedo Maio começou a mostrar que estava no evento do Moto Clube de Gós para ganhar, ao impor-se no prólogo de sábado. Depois, ao longo de toda a corrida, conseguiu manter-se nos lugares cimeiros e já na reta final da prova atacar e vencer entre as motos.

“Foi uma excelente corrida e muito bem disputada. Na última especial tive que atacar bastante e fui obrigado a impor um ritmo considerável para conseguir vencer. Gostei bastante da prova e diverti-me muito”, contou o também capitão da GNR.

António Maio mostrou sobretudo muito satisfeito com a Yamaha e com a equipa Fino Motor Racing: “A mota portou-se muito bem e mais uma vez a minha equipa foi incansável e quero dar-lhe os parabéns pelo excelente trabalho que fizeram. Apesar de ainda não ter bem definidas as provas que vou fazer este ano foi um bom arranque para o campeonato pois vir a Góis e fazer uma prova tão intensa é sempre muito bom. Estou muito satisfeito com o resultado alcançado”.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno prossegue já nos próximos dias 27 a 29 de março altura em que se cumpre a Baja TT do Pinhal.