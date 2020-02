Motores André Rodrigues o melhor dos SSV TT2 em Góis Por

André Rodrigues e Ricardo Porto Nunes sairam do Raide TT Paraíso de Góis com uma importante vitória na categoria TT2 da competição SSV.

O piloto do Sport Lisboa e Benfica foi também o melhor piloto Yamaha na prova do Moto Clube de Góis, sendo que desde cedo começou a mostrar-se capaz de sair deste primeiro evento do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno com um bom resultado.

Depois de uma abordagem cautelosa, os primeiros quilómetros de André Rodrigues aos comandos do YXZ 1000R preparado pela JMR Competição deram-lhe a confiança para se ‘soltar’ e ser o mais rápido dos TT2 na segunda especial, passando a liderar com cerca de um minuto sobre a concorrência.

Algumas cautelas fizeram a dupla da FGIL/SLB Team descer para segundo, mas no derradeiro dia de competição, com cerca de 120 km de especial, conseguiria ainda chegar à vitória nos TT2, mantendo o estatuto de melhor representante da Yamaha nos SSV.

“Foi uma prova bastante difícil, mas especial para nós. Conseguimos atingir o principal objetivo que era a pontuação máxima, de forma a começarmos o campeonato da melhor forma. Sabemos que temos trabalho pela frente, mas estamos preparados para as provas que se seguem e consequentemente lutar pelos melhores resultados”, afirmou André Rodrigues após a prova.

Agora o piloto do Sport Lisboa e Benfica começa já a pensar no próximo embate, a Baja TT do Pinhal, que terá lugar nos dias a 28 e 29 de Março nas regiões da Sertã, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.