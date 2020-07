Nas Notícias “Se o Chega evoluir para um posição mais moderada, podemos conversar”, diz Rui Rio Por

Presidente do PSD admite, em entrevista à RTP, aproximar-se do partido de André Ventura. “Não depende do PSD, depende do Chega”, diz Rui Rio.

Em entrevista à RTP, nesta quarta-feira, Rui Rio não afastou um eventual entendimento, mas impõe como condição uma “posição mais moderada”, por parte do partido liderado por André Ventura.

“Não depende do PSD, depende do Chega”, começou por dizer Rui Rio, que impôs a condição para “conversar” com o partido conotado com ideais de extrema-direita.

“Se o Chega evoluir de uma tal maneira que – embora seja um partido marcadamente de direita, em muitos casos de extrema-direita, muito longe de nós que estamos ao centro –, se o Chega evoluir para uma posição mais moderada, eu penso que podemos conversar”, afirmou.

Rui Rio não admite um eventual entendimento se o partido de Ventura “continuar numa linha de demagogia, de populismo”.

“Aqui um problema, porque aí não é possível um entendimento com o PSD”, sustentou o líder social-democrata.

Se o Chega mantiver a linha que vem apresentando, Rui Rio descarta qualquer conversação.

“Face ao que o Chega tem sido, descarto. Espero é que o Chega possa evoluir para um plano um pouco mais moderado”.

“Não estou a dizer que se faça, mas é possível conversar”, sustentou Rui Rio.