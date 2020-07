Desporto Soares Dias nomeado para a final da Taça entre FC Porto e Benfica Por

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta quinta-feira, que Artur Soares Dias é o árbitro da final da Taça de Portugal entre FC Porto e Benfica.

O juiz da Associação de Futebol do Porto terá Rui Licínio e Paulo Soares como auxiliares e Manuel Mota como quarto árbitro.

Hugo Miguel será o responsável pelo videoárbitro, enquanto que João Pinheiro e André Campos serão assistentes do VAR.

Este é o segundo jogo que Artur Soares Dias irá arbitrar entre FC Porto e Benfica. Em fevereiro, o árbitro portuense esteve no encontro da 20.ª jornada da I Liga, em que os dragões venceram, no Estádio do Dragão, os encarnados por 3-2.

Por outro lado, também será a segunda vez que o árbitro dirige a final da ‘prova rainha’, após ter estado no SC Braga-FC Porto, que acabou com a vitória dos bracarenses (2-2, 4-2 nas grandes penalidades.

O jogo Benfica-FC Porto está marcado para sábado, em Coimbra, às 20:45.