Nas Notícias “É imoral que as pessoas que trabalham ganhem menos do que pessoas que não trabalham” Por

Luís Montenegro, líder do maior partido da oposição, lamenta que em Portugal muitos trabalhadores em situação ativa possam estar a receber menos dinheiro do que quem está a receber o subsídio de desemprego.

“É imoral uma sociedade onde as pessoas que trabalham chegam ao fim do mês e ganham menos do que pessoas que não trabalham”, afirmou o presidente do PSD, em declarações no XV Congresso Nacional dos Trabalhadores Social-Democratas, em Lisboa.

Para Luís Montenegro, caberá ao Estado tomar medidas para que quem trabalha seja recompensado por aquilo que faz.

“O pior que podemos fazer é desincentivar aqueles que produzem, aqueles que trabalham, aqueles que têm uma oportunidade, que dão o seu esforço e que chegam ao fim do mês e têm menos rendimento do que aqueles outros que não fazem esse esforço”, salientou o líder laranja.

“Este não é o tempo das habilidades, das artimanhas”

Luís Montenegro deseja ainda que o país tenha uma visão de longo prazo na questão do trabalho e pede por isso uma reforma no setor.

“Este não é o tempo das habilidades, este não é o tempo das artimanhas, este não é o tempo dos arranjos políticos”, avisou Montenegro.