Mundo Quase 80 por cento dos trabalhadores portugueses quer voltar ao local de trabalho Por

Maior vontade em regressar ao local de trabalho, confiança nas vacinas e um maior otimismo sobre novas oportunidades de trabalho no final do ano, estas são algumas das principais conclusões do primeiro Workmonitor 2021 da Randstad.

Os mais recentes resultados contrastam com o que era sentido em 2020 em que havia uma clara preferência em trabalhar remotamente.

Atualmente, 77% dos trabalhadores que estão a trabalhar remotamente em Portugal querem regressar ao local de trabalho. Uma tendência que se mantém se olharmos para os resultados globais (78%) ou da Europa (77%).

Os portugueses apontam as cinco principais razões para o facto de ser difícil trabalhar a partir de casa:

• 61% – Saudade da interação com os colegas;

• 39% – Dificuldade em manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional;

• 29% – Sentem-se sozinhos ou isolados;

• 24% – As crianças estão em casa e requerem atenção (na Europa este critério está em 6º lugar com 16%);

• 18% – A minha ligação à internet não é estável (último critério considerado os resultados da Europa, com 14%).

Em relação à produtividade não a consideram afetada nem positiva nem

negativamente por estarem a trabalhar de casa.

A opinião já varia se olharmos para a geração Z (18-24 anos) em que 30% considera que a produtividade foi afetada negativamente porque estão com mais stress e em sentido inverso os millenial (25-34 anos) em que 43% considera mesmo que a produtividade foi afetada de forma positiva

por estarem a trabalhar remotamente.

Máscara é a principal dificuldade no local de trabalho

Os portugueses que continuaram ou regressaram ao local de trabalho referem que a principal dificuldade é ter que usar máscara durante o trabalho, seguida do medo de ficarem infetados:

• 65% – Ter que usar máscara o tempo todo (62% Europa, 58% Global);

• 59% – Sente-se continuamente em risco de contaminação (40% Europa, 42% Global);

• 28% – Carga de trabalho aumentou porque muitos colegas estão doentes ou em quarentena

• 27% – Difícil manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional;

• 15% – Necessidade de fornecer documentação para justificar o trabalho fora de casa.

Em relação à produtividade os portugueses diferenciam-se dos resultados globais e mesmo da Europa ao considerar que foi afetada de forma negativa porque estão com o stress de poderem ficar contaminados (51% Portugal, 32% Europa, 33% Global).

Jovens são os que se sentem mais sozinhos

Os dados recolhidos pela Randstad mostram que, entre todos os trabalhadores remotos, mais de um terço dos jovens entre os 18 e os 24 anos sentiam-se sozinhos.

Trata-se da maior percentagem entre todas as faixas etárias e em Portugal o valor (42%) está mesmo acima da média Europeia (38%) e Global (34%).

É importante os empregadores estarem especialmente vigilantes quanto a este problema, porque os problemas de saúde mental podem afetar não só a produtividade da força de trabalho, mas também o bem-estar dos colaboradores mais jovens.

Esta questão ganhou uma urgência à medida que países como o Japão dedicaram mais recursos para combater a solidão e o isolamento. No início deste ano, o Japão nomeou um ‘Ministro da Solidão’ para combater o aumento da taxa de suicídio no país.

Vacinas aumentam a confiança no local de trabalho 59% dos portugueses considera que terá mais oportunidades de emprego depois de ser vacinado. Um valor que desce na média europeia para os 49% e a nível global está

nos 56%.

Os países com menos confiança nesta relação entre a vacina e o trabalho são a França (34%), o Luxemburgo (34%) e a Suíça (35) e em sentido contrário a Índia (86), China (80) e o Brasil (77).

A confiança no local de trabalho é também reforçada quando os outros forem vacinados (55% Portugal, 48 Europa e 53 Global). A Suíça volta a estar entre os que menos demonstra esta preocupação juntamente com a Hungria e República Checa. Em sentido contrário voltamos a encontrar a India e o Brasil mas desta vez com a Malásia.

Quanto a preferir continuar a trabalhar de casa até a vacina ser amplamente administrada, 59% dos portugueses estão de acordo, um valor semelhante ao Global (51%) mas que está acima da média Europeia (45%).

Para os inquiridos em Portugal, se a vacina estivesse disponível, 85% estariam dispostos a tomar para continuarem a trabalhar (71% Europa e 75% Global).

Esperança no futuro e um elogio às empresas

Globalmente, 54% dos inquiridos está confiante de que mais oportunidades de emprego estarão disponíveis no final do ano. No entanto, a região do sul da Europa, onde Portugal está incluído, é a menos confiante entre as que foram analisadas, com apenas 43% dos inquiridos a mostrarem-se confiantes.

Quando inquiridos sobre o apoio por parte das entidades empregadoras, a grande maioria dos colaboradores disse que se sentiu apoiado e que poderia contar com a respetiva empresa para orientação e assistência. Aliás, a experiência no atual empregador e na forma como este geriu a pandemia, leva a que os inquiridos em Portugal estejam motivados para:

• 51% – ficar na empresa atual por mais tempo (Europa 55%, Global 52%);

• 31% – trabalhar mais e ser mais produtivo;

• 21% – escrever recomendações positivas sobre a empresa

Sobre as medidas que desejavam que a sua empresa viesse a implementar, os inquiridos em Portugal identificaram as cinco principais:

• 31% – Subsídio (extra) para trabalho remoto (Europa 22%, Global 23%);

• 28% – Políticas sobre horas de trabalho para ajudar a manter um equilíbrio adequado entre vida pessoal e profissional (medida mais importante na média Europeia 24% e no global 27%);

• 24% – Protocolos rígidos e claros para trabalho presencial e remoto;

• 24% – Uma linha de atendimento para saúde física e mental

• 22% – Pesquisas regulares sobre o bem-estar dos funcionários e a sua perceção em relação à empresa.