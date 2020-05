Hoje é dia 2 de maio, morre Leonardo da Vinci, o maior génio da História Por

Leonardo da Vinci recorda-se a 2 de maio, dia da morte do maior génio da história da pintura. Destacou-se com obras como ‘Mona Lisa’ ou a ‘A Última Ceia’, mas também deixou a sua marca na ciência, com a utilização da energia solar.

“Que o teu trabalho seja perfeito para que, mesmo depois da tua morte, ele permaneça”, disse um dia Leonardo da Vinci. É isso que fazemos, não com perfeição, mas porque a perfeição do trabalho deste génio permanece e assim o determina.

Leonardo da Vinci nasceu em Anchiano, a 15 de abril de 1452 e foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, destacando-se em diversas áreas, desde a pintura à poesia, passando pela arquitetura, botânica e escultura.

Mas da Vinci deixou uma marca na História noutras áreas: como cientista, matemático, engenheiro e até inventor. O seu nome está ainda ligado ao desenvolvimento da aviação e da balística, sendo que é considerado um dos grandes homens do Renascimento.

É apontado como um dos maiores pintores de sempre, além de ser considerado o homem com mais talento em todas as áreas a que se dedicou ou pelas quais se apaixonou. Tudo o que Leonardo da Vinci fazia estava para além do seu tempo.

Dono de capacidades quase sobre-humanas, este italiano destacou-se, sobretudo, na pintura, deixando obras notáveis e reconhecidas mundialmente, como ‘Mona Lisa’ ou a ‘A Última Ceia’.

Fora da sua grande arte, destacou-se pela inovação, desde a invenção de uma calculadora, um helicóptero e um tanque de guerra, à utilização da energia solar e a sustentação de uma tese sobre placas tectónicas.

Da Vinci é considerado o maior génio da História da Humanidade, pela sua criatividade e pela multiplicidade de talentos, nas áreas da ciência e da arte. Morre em Amboise, a 2 de maio de 1519. Hoje, recorda-se o maior dos génios.

Neste dia, em 1500, Pedro Álvares Cabral parte para as Índias Orientais. Já durante a II Guerra Mundial, em 1945, as tropas soviéticas dominam Berlim e no ano de 1997, em Inglaterra, Tony Blair é eleito primeiro-ministro. Blair, do Partido Trabalhista, põe termo a 18 anos de governo conservador e torna-se no mais jovem chefe de Governo, com apenas 44 anos.

Nasceram neste dia Alessandro Scarlatti, compositor italiano (1660), Catarina II, imperatriz da Rússia (1729), e Manfred von Richthofen, aviador alemão conhecido como ‘Barão Vermelho’ (1892).

Morreram neste dia, além de Leonardo da Vinci (1519), D. Lourenço de Almada, administrador colonial português na Madeira, Angola e Brasil (1729), Alfred de Musset, poeta francês (1857), e Oliver Reed, ator britânico (1999).