Sofia Arruda relata assédio de “uma pessoa com poder” na televisão

Sofia Arruda, de 32 anos, explicou que tem estado afastada dos ecrãs nos últimos anos depois de ter recusado os avanços de um produtor, que não identificou. Tudo começou com “uma aproximação velada, muito insinuante”, que depois passou para “intervenções mais diretas”, como relatou a atriz.

“Foi uma decisão muito complicada, eu sabia porque é que não estava a ser escolhida. Foi uma aproximação menos profissional por parte de uma pessoa com muito poder dentro de uma estação de televisão, de uma produtora, que queria uma atenção que não era profissional da minha parte. Tentou que houvesse ali mais alguma coisa e eu no início não percebi. Achei que era uma questão profissional porque a primeira abordagem foi a de um almoço para falar de um projeto. Nunca chegou a acontecer e ainda bem, porque claramente a intenção dele não era falar do projeto”, contou Sofia Arruda, na SIC.

A atriz foi começando a impor limites, até que o produtor fez uma ameaça… e Sofia Arruda passou anos sem trabalhar para “essa estação” televisiva. “Quando comecei a ficar mais desconfortável com a situação tive de pegar no telefone e disse que, se fosse uma reunião ou um almoço de trabalho, a minha agente iria comigo. Se não fosse essa intenção, então não haveria qualquer almoço ou jantar. Essa pessoa disse ‘ok’ e desligou. Depois, mais tarde, durante as gravações, estava na maquilhagem e a pessoa chegou, agarrou-me no braço e perguntou-me ao ouvido se era a minha última decisão. Eu disse que sim e ele respondeu-me que nunca mais ia trabalhar ali. A maquilhadora teve de me maquilhar o braço porque fiquei com os dedos marcados. Assim que o projeto acabou, o meu nome era proposto e… Estive cinco ou sete anos sem trabalhar naquela estação”, acrescentou.

“Sei que fui vítima, mas sentia-me culpada porque pensava se em algum momento tinha dado a entender alguma coisa. Mas tinha a certeza que não tinha dado, que nunca tinha permitido qualquer tipo de aproximação que não fosse profissional dentro do local de trabalho. Não sabia o que fazer, não podia apresentar queixa, sendo que as mensagens que tinha eram profissionais. Custa-me pensar se essa pessoa conseguiu tirar proveito de outras miúdas, persuadi-las. Custa-me pensar isso, de não ter dito nada e haver outras atrizes que se calhar passaram o mesmo que eu e não sabemos porque não falamos sobre isso”, concluiu Sofia Arruda.