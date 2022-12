Nas Notícias Portugal destrói mais de três milhões de doses de vacinas contra a covid Por

Vacinas estão fora de prazo

Portugal vai destruir cerca de três milhões e 400 mil doses de vacinas contra a covid. Esta inutilização deve-se ao facto de estas vacinas terem visto o seu prazo de validade ser ultrapassado.

O Estado entendeu comprar mais vacinas do que era previsível e Penha Gonçalves, atual responsável pela vacinação no país, explica as razões que levam agora a este cenário.

“Foi uma razão estratégia de manter reservas estratégias de vacinas”, explica o Coronel Penha Gonçalves do Núcleo de Apoio ao Ministério da Saúda na questão do combate à covid-19.

“Essa decisão estratégica tem um custo”, reconhece o militar, admitindo que as vacinas têm um prazo de validade “muito curto”.

Task-force diz que não tem que ver com falta de adesão

A Task-force do plano de vacinação explica que este número de vacinas contra a covid-19 não têm que ver com falta de adesão da população.

“Neste momento, provavelmente, temos no país a melhor adesão a doses de reforço da Europa”, explica Penha Gonçalves, ouvido pela RTP.

Das doses compradas, Portugal acabou por doar oito milhões de doses e acabou por revender 2 600 000 doses.

Os números da Task-force da vacinação indicam que foram administradas 26 500 000 doses de 38 500 000 doses compradas.