FC Porto triunfa em casa do Nacional

O FC Porto triunfou esta tarde na visita ao Nacional, por 0-1, em jogo realizado no Estádio da Choupana, a contar para a 27.ª jornada da I Liga.

Taremi apontou, aos 20 minutos, o golo que garantiu a vitória dos dragões, num encontro em que a formação madeirense desperdiçou uma grande penalidade, por Éber Bessa.

Com a vitória, o FC Porto chegou aos 63 pontos, continuando a seis do líder Sporting, mas passando a ter seis de vantagem sobre o Benfica, terceiro classificado, ontem derrotado pelo Gil Vicente. Já o Nacional continua no último lugar, com 21 pontos.