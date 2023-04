Nas Notícias Quantos cafés por dia devemos beber? Por

Existe algum número ideal de cafés que se devem beber por dia?

O café tem propriedades que podem ajudar o seu organismo. Mas em excesso pode causar problemas. Já parou para pensar quantos cafés por dia devemos beber? Existe algum número específico? Saiba tudo neste artigo.

Há quem beba café de manhã, depois de almoço, ao lanche, depois de jantar e não recuse uma chávena a qualquer hora do dia, seja em casa ou no trabalho. Mas já imaginou que pode estar a exagerar no consumo de cafés? Ou estará a tomar poucos?

Sabemos que o café deve ser tomado de forma moderada. Apesar dos benefícios que oferece à saúde, nomeadamente no combate a doenças como diabetes, Alzheimer, Parkinson ou depressão, a verdade é em excesso pode acabar por trazer problemas à saúde das pessoas. Então, existe algum número ideal? Quatro cafés por dia ajudam-no a viver mais e melhor.

A conclusão é retirada de um estudo da Sociedade Europeia de Cardiologia que baseou a sua análise numa amostra de 20 mil pessoas.

“As nossas descobertas sugerem que beber quatro cafés por dia pode ser parte de uma dieta e de uma pessoa saudáveis”, explica Adela Navarro, cardiologista e líder da investigação.

Daquilo que se conhece de acordo com várias outras análises científicas que já foram feitas há anos relativamente ao café, já se percebeu que uma chávena de café contém cerca de 95 miligramas de cafeína.

E que apenas um consumo na ordem de nove ou dez chávenas de café por dia poderá levar a um aumento do risco de arritmia ventricular.

Ou seja, entre três e quatro estará a média ideal que não deve ultrapassar. Se toma oito, nove, dez ou mais deve parar e os sinais de alerta devem soar.

Café, o “gatilho dos efeitos”

O café é um hábito para muitos, sendo uma das bebidas mais apreciadas pelos portugueses que dá benefícios à saúde segundo alguns estudos já publicados.

Um dos quais, chefiados por Nuno Sousa, um dos mais reputados clínicos portugueses, revelou que beber café aumenta o nível de atenção e beneficia o controlo motor, sendo apelidado pelo médico e investigador da Universidade do Minho como sendo o “café o gatilho dos efeitos”.

As diferenças no cérebro, observadas em quem bebe café regularmente, foram notadas num grupo de pessoas que não bebem café após consumirem um copo daquela bebida.

“Este indicador é surpreendente, demonstrou uma capacidade do café em impor mudanças em curtos períodos de tempo e torna o café o gatilho dos efeitos”.

Visão protegida com cafeína

De resto, você sabia que a cafeína presente no café poderá a tratar doenças da visão associadas episódios isquémicos da retina?

Investigadores das Universidades de Coimbra (UC) e de Bona (Alemanha) concluíram que o consumo de café poderá ajudar a combater problemas associados à visão.

“A cafeína controla a reatividade das células da microglia de forma a conferir proteção à retina, quando comparado com animais que bebiam água”, explica-se no estudo consultado.

Rui Nabeiro, um homem do café que inspirou um país

Falar de café em Portugal é falar de Rui Nabeiro. O alentejano, falecido em 2023 no dia do pai, foi uma das figurais mais notáveis de Portugal.

Nabeiro notabilizou-se como empresário mas o seu foco de ação acabou por se alargar a outras áreas como a política e desportiva, sempre mantendo uma consciência desperta, atenta e focada nos problemas e possibilidades, nunca perdendo o cheiro do café em cada passo que foi dando.

Rui Nabeiro fundou a Delta Cafés em Campo Maior e fez dessa região o coração do café em Portugal, mas também além fronteiras, tendo sido agraciado em Portugal mas também no estrangeiro.

Para muitos, Rui Nabeiro é o senhor café e colecionou frases que marcaram a vida empresarial e pública portuguesa. Teve muitos pensamentos que deixou para a eternindade, entre os quais 10 frases inspiradoras de Rui Nabeiro, ele que viveu do café e para o café.