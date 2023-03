Nas Notícias 10 frases inspiradoras de Rui Nabeiro Por

Manuel Rui Azinhais Nabeiro, para muitos o senhor Rui, para outros o Comendador Rui Nabeiro. Alentejano de gema, Rui Nabeiro foi um homem inspirador e vanguardista, que criou de raiz uma das empresas mais reputadas do país e, além disso, deixou um legado de esperança, cavalheirismo e compreensão.

Ao longo da sua vida, Rui Nabeiro deixou lições de empreendedorismo mas também de gestão de recursos humanos e de vidas. Rui Nabeiro é uma das personalidades portuguesas da história. Fique com 10 de muitas frases inspiradoras do “senhor Café”, o homem que morreu em 2023 mas cujos ensinamentos ecoam e perduram no tempo.

“Se todos quiséssemos o mundo seria maravilhoso”

“Se todos quiséssemos o mundo seria maravilhoso, o mundo seria extraordinário!”. Esta frase foi proferida por Rui Nabeiro no dia em que o Comendador recebeu o Prémio de Mérito e Excelência na Gala dos Globos de Ouro. A plateia presente levantou-se num enorme aplauso ao alentejano.

“Fui caminhando mas pensando sempre nos outros”

No mesmo dia em que foi condecorado com o Prémio de Mérito e Excelência na Gala dos Globos de Ouro pela mão de Pinto Balsemão, teve oportunidade de deixar mais um ensinamento sobre as relações humanas.

“Os filhos não se vendem, criam-se”

A sua empresa foi muitas vezes alvo da cobiça do mercado mas Rui Nabeiro recusou sempre vender a Delta. Um dia, numa entrevista, soltou uma frase que perdura na mente da família Nabeiro. “A Delta é como um filho e os filhos não se vendem, criam-se”.

“Os robôs foram poupar os meus homens”

Numa altura em que as máquinas rendem o trabalho manual na produção mundial cada vez mais, Rui Nabeiro assumiu que a entrada das máquinas na rendição dos homens tinha um propósito muito leal. “Já tenho robôs há uns anos, mas os meus robôs foram para poupar os meus homens”, disse Nabeiro, entrevista ao Jornal de Negócios.

“Cresci no café e fiz-me homem”

“Cresci no café e fiz-me homem”. Esta é uma das frases que melhor caracteriza aquele que era o espírito de Rui Nabeiro e a sua forma de ser e estar na vida. Esta frase é de tal maneira identificativa de Rui Nabeiro que está inscrita nas paredes do grupo Delta.

“Vou à empresa mas não faço sombra às pessoas”

Rui Nabeiro foi sempre um líder atento e próximo mas nunca quis ser fiscal do trabalho das suas mulheres e homens. Por isso, deixou sempre a ideia de que os funcionários poderiam contar com ele, mesmo que não estivesse nas costas permanentemente a controlá-los.

“Toda a comunidade cabe dentro do coração”

Rui Nabeiro foi um homem generosos que procurou sempre olhar com atenção para a terra onde os pais o criaram. Entendia que deveria distribuir por todos aquilo que a terra lhe ia dando, até porque via todos os funcionários como pessoas da sua família.

“Não sou um sonhador do dinheiro”

Rui Nabeiro construiu um império com o grupo Delta mas confessou sempre que nunca foi o dinheiro que o fazia mover. “Não sou um sonhador do dinheiro, sou um criador”, disse em entrevista ao Alta Definição.

“Tenho a fama de nunca ter despedido ninguém”

“Tenho a fama de nunca ter despedido ninguém”, salientou Rui Nabeiro, em entrevista citada pelo Dinheiro Vivo, reconhecendo com frontalidade que isso aconteceu. “Despedi, com certeza que sim”, disse o empresário.

“Quem tem amor à vida tem tudo”

Rui Nabeiro assumiu que nunca pensou muito em vida no fim porque a sua vida pautou-se sempre por amor. “Quem tem amor à vida tem tudo”, disse ao Alta Definição, onde confessou que a sua saudade era “a saudade de qualquer pessoa”.

Quem foi Rui Nabeiro?

Rui Nabeiro nasceu em Campo Maior, no Alentejo e desde os 12 anos que ajudava a mãe numa mercearia e o pai na torra do café.

Com 17 anos perdeu o pai e assumiu os destinos da pequena torrefação familiar e em 1961, criou a Delta Cafés, vendendo café às pessoas de porta em porta.

Rui Nabeiro entendia que aquilo que tinha era também dos seus funcionários.

Desde sempre, materializou um legado de proximidade onde a palavra dar era muitas vezes substituída por “distribuir”, porque Rui Nabeiro entendia que aquilo que tinha era também dos seus funcionários. E por isso reconhecia os seus méritos e esforços.

Além da empresa de cafés Delta, Rui Nabeiro foi também presidente da Câmara de Campo Maior nos anos de 1972 e entre 1977 e 1986.

Pelo desporto, Rui Nabeiro passou como presidente do Sporting Clube Campomaiorense, um clube que colocou na I Divisão do futebol português e que levou a uma final da Taça de Portugal.

Rui Nabeiro foi, segundo a Delta, um “coração maior, onde sempre coube mais um.”