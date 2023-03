Nas Notícias Morreu Rui Nabeiro Por

Rui Nabeiro, empresário e comendador, faleceu este domingo, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.

O óbito do fundador do grupo Nabeiro – Delta Cafés, aos 91 anos de idade, foi confirmado primeiro por fonte oficial do grupo e depois pela família.

No sábado, o filho de Rui Nabeiro adiantou que o empresário se encontrava hospitalizado, “devido a doença respiratória”.

Empresário e comendador Rui Nabeiro

Rui Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931, em Campo Maior. Em 1961, fundou a Delta Cafés, que se tornaria num importante grupo económico português.

Por duas vezes, nomeadamente em 1962 e 1972, Rui Nabeiro foi nomeado presidente da Câmara Municipal de Rio Maior. Porém, exerceu o cargo por menos de um ano, devido a divergências políticas.

Em 1977, foi eleito para a presidência da autarquia, nas listas do PS, sendo reeleito duas vezes e exercendo o cargo até 1986.

Rui Nabeiro foi distinguido em 1995 com o grau de comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial. Em 2006, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

Com origens humildes, Rui Nabeiro tornou-se numa das figuras mais respeitadas e veneradas da sociedade portuguesa. Faleceu hoje, aos 91 anos, em Lisboa.