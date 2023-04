Nas Notícias Como saber se alguém deixou de ser meu amigo no Facebook sem instalar nada? Por

É possível saber se alguém deixou de ser seu amigo no Facebook de forma rápida. Veja como

A rede social Facebook fornece múltiplas notificações mas não existe nenhum alerta para avisar os utilizadores que outros deixaram de seguir ou removeram a amizade. Então, é possível saber se alguém deixou de ser meu amigo no Facebook? Sim, é possível. Temos de instalar algo? Pode, mas nem precisa. Saiba como ver se alguém deixou de ser amigo no Facebook sem instalar nada.

Os utilizadores poderão fazer uma pesquisa da pessoa que desejam saber se ainda mantém a amizade virtual ou não.

Para isso, basta colocar o nome da pessoa em questão na barra de pesquisa do Facebook. Se o nome da pessoa não aparecer ou se mostrar que o utilizador está desconhecido, já não está conectada a si. A amizade foi removida. Você tomará conhecimento disso sem precisar de instalar qualquer extensão ou aceder a qualquer aplicativo.

É o próprio Facebook que o ajuda a saber disso.

E nos casos em que alguém, por qualquer razão, remove a amizade a outro utilizador, eventualmente, poderá não apenas ter sido removida a amizade, como ter sido também bloqueada essa conta por essa pessoa. Desse modo, não há contacto ou ligação possível a sua conta de Facebook e a da respetiva outra pessoa.

Descobrir se alguém nos removeu a amizade no Facebook é uma tarefa que poderá ser árdua, se for verificar contacto a contactou, ou seja, pessoa a pessoa.

Por isso, a rede social Facebook tem um outro mecanismo, não tão conhecido mas mais prático do que fazer a seleção individual.

Saber se alguém removeu a amizade no Facebook através do Registo de atividades

Saber se alguém removeu a amizade no Facebook através do Registo de atividades é possível. E isso representa uma tarefa prática e simples.

Basta ter o Facebook aberto e ir ao menu de opções, que encontra no canto superior direito. Aceda a “Configurações e privacidade” e, em seguida, a “Registo de atividades” até que abre a opção “Filtros”.

Depois, carregue em “amigos adicionados” e ao longo da lista aparecem todos os amigos que foram adicionados.

Basta ir pela lista e num simples clique vai ter acesso ao que procura. Isto é, se clicar nos três pontos horizontais e lhe aparecer a indicação “adicionar aos amigos” quer dizer que esse é um amigo virtual ‘fantasma’ pois já não é, verdadeiramente, seu amigo no Facebook, tendo removido a amizade.

A pessoa pode ter deixado o Facebook

Nem sempre é uma questão de remover a amizade ou de bloquear outros utilizadores. Existem pessoas que simplesmente deixam de estar nas redes sociais ou em alguma rede social, por qualquer motivo.

No caso do Facebook, o utilizador é livre de, a qualquer momento, desativar a sua conta. E nesse cenário, todas as amizades que mantinha no Facebook serão perdidas.

Nesse caso também não se trata simplesmente de alguém que deixou de ser amigo de outro utilizador em particular mas, sim, de todos com os quais se conectava.

Educação e cuidado com o que publica

O Facebook é uma das redes sociais mais populares a nível mundial. E apesar de serem cada vez mais as novas plataformas que aparecem no mercado, a marca continua a ter uma forte fatia da atenção mediática e causa fulgor em muitos utilizadores.

Mas é importante ter noção de que é importante ter respeito e dar-se ao respeito quando usa o Facebook, ou outra rede social, até porque o que publica poderá ser usado contra si para outros fins.

Em Portugal, pessoas já foram condenadas em Tribunal por coisas que publicaram no Facebook. Assim, é importante ter uma postura correta e que respeite as condições de admissão na rede social.

Uma dessas condições é não usar o Facebook para fins alegadamente ilícitos. Procure sempre ter comportamentos dentro do que está estabelecido quando cria a sua conta na rede social Facebook.