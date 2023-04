Nas Notícias 3 estratégias para retomar a vida sexual após o parto Por

Descubra 3 estratégias para retomar a vida sexual pós-parto e manter a intimidade com o seu parceiro. Leia agora e recupere o prazer na sua vida sexual.

A maternidade é uma fase de muitas transformações e desafios, e a vida sexual pode ser afetada após o parto. Mas é importante lembrar que é possível voltar a desfrutar da intimidade e retomar uma vida sexual satisfatória.

A seguir, apresentamos 3 estratégias para continuar a desfrutar da intimidade após o parto.

1. Comunicação aberta e honesta

Uma das formas mais importantes de desfrutar da sexualidade após o parto é ter uma comunicação aberta e honesta com o seu parceiro. É importante falar sobre as mudanças que ocorreram no corpo da mulher e como ela se sente em relação à sua sexualidade.

Discuta com o seu parceiro sobre as práticas sexuais que são mais agradáveis e confortáveis para ambos.

É natural haver mudanças físicas e emocionais após o parto, e o parceiro deve estar ciente dessas mudanças para ajudar a mulher a sentir-se mais confortável e confiante durante a relação sexual.

Desfrutar da sexualidade após o parto é possível: converse e compartilhe sentimentos e expectativas com o seu parceiro.

2. Respeite o seu tempo e o do seu corpo

Depois do parto, o corpo da mulher precisa de tempo para se recuperar. Antes de retomar a atividade sexual, é importante respeitar o seu tempo e o do seu corpo.

Por norma, os médicos recomendam esperar cerca de 6 semanas após o parto vaginal e 8 semanas após uma cesariana para retomar a atividade sexual.

No entanto, cada mulher é diferente e pode precisar de mais tempo para se recuperar. É importante ouvir o seu corpo e esperar até se sentir confortável e pronta para retomar a atividade sexual.



3. Experimente novas formas de prazer

Após o parto, é comum que as mulheres experienciem uma diminuição na libido. É importante experimentar novas formas de prazer para encontrar o que funciona melhor para si. Durante o período pós-parto, pode ser útil experimentar outras formas de intimidade, como:

Carícias e abraços

Massagens

Explorar novas fantasias

Práticas sexuais diferentes

Uso de brinquedos sexuais

Estas práticas podem ajudar a estreitar a conexão com o parceiro e a despertar a libido, além de permitir que o corpo se recupere gradualmente.

Não há uma maneira certa ou errada de sentir prazer, e cada mulher é única nas suas preferências e desejos sexuais.

Experimente o uso de brinquedos sexuais e descubra que a vida sexual não se resume apenas à penetração.

A reter…

A vida sexual pode ser afetada após o parto, mas é possível retomar uma atividade sexual satisfatória. Manter uma comunicação aberta e honesta com o seu parceiro, respeitar e ouvir o seu corpo, e experimentar novas formas de prazer são algumas das estratégias que podem ajudar nesse processo.

Cada mulher é diferente e é importante encontrar o que funciona melhor para si e para a sua relação.

Se está a enfrentar dificuldades em retomar a atividade sexual, não hesite em procurar aconselhamento médico ou terapêutico para obter ajuda.