Nas Notícias Portugal regista mais 20 mortos de mais 242 infetados Por

Portugal conta agora 1063 vítimas mortais, por covid-19, o que representa um acréscimo de 20 mortos, em comparação com o boletim epidemiológico de domingo.

O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira pela Direção Geral da Saúde dá conta de 1063 vítimas mortais por covid-19, mais 20 do que no domingo, e 25 524 infetados (um acréscimo de 242, em comparação com o anterior boletim).

Em termos percentuais, estas subidas representam um aumento de 1,9 por cento no que diz respeito ao número de óbitos e de um por cento, em comparação com o boletim anterior.