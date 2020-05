Nas Notícias Pela quinta vez, Fernando Rocha testa positivo para covid-19 Por

Humorista permanece infetado com o novo coronavírus. Fernando Rocha já foi submetido a seis testes e o resultado foi positivo em cinco deles. O mais recente foi realizado neste domingo.

Fernando Rocha foi submetido ao sexto teste à covid-19, neste domingo, e o resultado voltou a ser positivo, segundo declarações do próprio à revista Nova Gente.

“Fiz o primeiro em que descobri que tinha covid-19. E 14 dias depois fiz o segundo e deu positivo também. Uma semana mais tarde fiz o terceiro e voltou a a dar positivo. Oito dias depois fiz o quarto e deu negativo. No dia seguinte fui fazer outro porque era preciso dois negativos para estar curado e fiz o quinto, mas deu positivo. Passou uma semana e ontem fiz o sexto. Voltou a dar positivo”, revelou.

O humorista está em isolamento desde que foi diagnosticado com o novo coronavírus. Conta ainda que os primeiros dias foram muito duros, mas que o pior já passou.

Neste momento, Rocha apresenta-se assintomático, mas o teste que realizou aconselha a que permaneça em isolamento social.

Portugal conta agora 1063 vítimas mortais, por covid-19, o que representa um acréscimo de 20 mortos, em comparação com o boletim epidemiológico de domingo.

O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira pela Direção Geral da Saúde dá conta de 1063 vítimas mortais por covid-19, mais 20 do que no domingo, e 25 524 infetados (um acréscimo de 242, em comparação com o anterior boletim).

Em termos percentuais, estas subidas representam um aumento de 1,9 por cento no que diz respeito ao número de óbitos e de um por cento, em comparação com o boletim anterior.

A região norte é a que regista o maior número de mortos (609), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (218), do Centro (209) Algarve (13), dos Açores (13) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.