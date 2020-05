Motores Formato das provas do ‘Mundial’ de Ralis pode ser modificado Por

Segundo Yves Matton, responsável pela comissão de ralis da Federação Internacional do Automóvel (FIA), o formato das provas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) poderá ser modificado em função das enormes modificações feitas no calendário de 2020.

A situação de pandemia de coronavirus fez com que provas fossem adiadas ou canceladas – como foi o caso do Rali de Portugal – e por isso tanto a FIA como o promotor do WRC traçaram vários cenários possíveis.

Matton diz que “a ideia é que os organizadores que ainda não mudaram as suas datas as mantenham. As provas devem intercalar-se quando for possível, enquanto outras terão de se adaptar”.

“Teremos de modificar o formato de alguns ralis adiados para facilitar a logística. Certas equipas têm de fazer duas provas em 15 dias, porque não podem despachar o seu material assim tão rapidamente. Esta crise merece que reflitamos para o futuro”, defende o responsável pelos ralis na FIA.

Yves Matton admite um deferimento no calendário até dezembro: “A entrega de prémios foi recuada uma semana para permitir acrescentar provas. De momento nenhum organizador se mostrou atraído por datas no começo de dezembro. Talvez que daqui a uns dias tenham outra visão”.