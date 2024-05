Economia Portugal é o sétimo país europeu mais atrativo para investir em hotelaria Por

O estudo ‘2024 European Hotel Investor Intentions Survey’, desenvolvido pela CBRE, revela perspetivas encorajadoras para o setor de hotelaria, com cerca de 90% dos investidores a planearem manter ou aumentar o volume investido no setor turístico no próximo ano.

Este otimismo é alimentado pela performance sólida e resiliência dos ativos hoteleiros, que devem sofrer menos descontos em comparação com outras tipologias de ativos. Porém, o possível ajuste de preços é também um fator importante para alguns investidores, sendo que 28% citaram-no como a principal razão para aumentar o investimento em ativos hoteleiros.

Apesar da confiança, o estudo destaca que o custo do capital é o principal desafio para os investidores em hotelaria em 2024, impulsionado pelo aumento das taxas de juro como forma de combater a inflação. Além disso, a escassez de mão de obra qualificada também é apontada como um fator que impacta a indústria. Em particular, na Europa, a instabilidade geopolítica é outro tema que os investidores estão a acompanhar de perto.

Outro ponto relevante destacado pelo estudo é que, em 2024, Espanha lidera a lista de países mais atrativos para investir em hotelaria. Portugal aparece pela primeira vez em 7º lugar neste ranking, demonstrando um grande potencial, tanto pela diversidade de destinos oferecidos (short city break em Lisboa e Porto; praia no Algarve e Comporta; natureza na Madeira, Açores e Alentejo), quanto pela qualidade do serviço.

Duarte Morais Santos, Hotels Director na CBRE comenta: “Os resultados deste estudo indicam que o setor hoteleiro europeu está posicionado para um ano de boas oportunidades. A crescente confiança dos investidores e a forte procura por hotéis em destinos chave são sinais claros de que o setor está resiliente e pronto para enfrentar os desafios futuros. Com estratégias inovadoras e foco no valor agregado e na oferta de experiências, esperamos ver uma contínua evolução positiva no mercado hoteleiro em 2024″.

Enquanto os resorts continuam a ter procura, os hotéis localizados nos Central Business Districts (CBDs) são os mais populares entre os investidores. As escapadelas em cidades (“city breaks”) continuam a ser destinos de eleição, com Londres a manter a liderança no ranking dos destinos mais atrativos, enquanto Madrid ganhou popularidade.

As estratégias de valor agregado (“value-add”) continuam a dominar, com oportunidades para reposicionar e valorizar ativos a registar maior procura. Entre os investidores europeus, há uma preferência por soft brands em relação a hard brands, com o full-service ainda a desempenhar um papel significativo nas decisões de investimento.

O ‘2024 European Hotel Investor Intentions Survey’ mostra assim que o setor hoteleiro continua a ser um investimento atrativo, com fortes perspetivas para 2024. A estabilidade e o crescimento, combinados com a popularidade dos destinos europeus, fazem do setor hoteleiro uma escolha sólida para investidores.