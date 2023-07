Mundo Como perder o medo de andar de avião? Por

Aprenda algumas dicas para perder o medo de andar de avião

Viajar de avião é uma experiência que nem todas as pessoas encaram com naturalidade. Entre mitos e medos, algumas pessoas preferem nunca entrar numa aeronave. Outras, apesar dos receios, acabam por fazê-lo perante necessidades de trabalho ou até para viajarem em lazer. Neste artigo deixamos algumas dicas para perder o medo de andar de avião.

Confie na segurança do aparelho e perca o medo de andar de avião

Desde logo, é importante confiar e sentir segurança neste meio de transporte que diariamente circula por cima das nossas cabeças. Muitas pessoas nem dão conta mas são milhões de pessoas que todos os dias viajam pelo ar à conta dos aviões. Muitas escalas, muitas rotas, algumas horas de espera mas a aviação comercial é uma das formas de transporte mais seguras à escala mundial.

Sabia que a probabilidade de ter um acidente aéreo é de 0,000014 por cento? É claro que quando um avião cai o desastre aéreo costuma gerar muitas perdas humanas. Ainda assim, existem sobreviventes. Ou seja, existe sempre a possibilidade de salvamentos nos aviões que enfrentam sempre rigorosas fases de teste e inspeção antes de voar.

Esteja informado sobre a viagem

Para que o medo não lhe ‘corte as asas’ de viajar de avião é importante também estar informado sobre a viagem. Antes de entrar num avião, consulte dados da companhia aérea e tente antecipar aquilo que vai encontrar dentro da aeronave.

As condições oferecidas aos viajantes, em trabalho ou para destinos turísticos, são cada vez mais confortáveis. Veja-se o caso dos aviões que atravessam continentes que permitem que se assista a filmes, concertos de música ou até a fazer atividades como jogos em plataformas inseridas no banco dos viajantes. Tudo para distrair as pessoas e assim permitir que o tempo passe ‘a voar’.

Evite o café antes da viagem

Uma das dicas importantes para quem tem receio de viajar de avião é evitar o consumo de café nas horas que antecedem a viagem.

O café é um forte aliado para a rotina dos dias. Contudo, face às suas propriedades, poderá criar agitação ou não deixar ‘passar pelas brasas’ quem quer ter uma viagem de avião tranquila.

Procure viajar nos lugares da frente

Um dos medos que as pessoas sentem quando estão a viajar de avião tem que ver com a turbulência. Para evitar sentir turbulência, procure sentar-se num dos lugares mais dianteiros das aeronaves. Se for você a marcar a viagem, assinale que quer seguir nos lugares da frente.

Porém, se essa situação apenas for feita quando está no aeroporto a fazer o check-in, peça à funcionária da companhia aérea para lhe ser reservado um dos locais mais dianteiros. Note que isso poderá ter custos acrescidos, se for numa classe superior como é a classe executiva.

No entanto, a ansiedade e medo podem ser reduzidas se viajar nos lugares da frente onde não sentirá tanto as oscilações derivadas da turbulência que podem acontecer durante o voo.

Os aviões têm estatísticas muito relevantes no que toca à sua segurança. E com o passar dos anos, dos estudos e desenvolvimentos e avanços tecnológicos as viagens passaram a ser cada vez mais seguras.

Rebuçados de menta ajudam nas viagens de avião

Ainda assim, algumas pessoas têm receios de voar que podem ser reduzidos com ajuda de rebuçados de menta. Estes ajudam a melhorar a respiração e assim evitam estados de nervosismo. Respire com tranquilidade e de forma calma antes de entrar num avião e durante a viagem.

Entre os truques para perder o medo de andar de avião há quem recorra a ajuda técnica ou médica. É importante saber as causas para o seu medo. Assim, conseguirá enfrentar melhor o receio para ficar mais confortável e entrar numa aeronave.

É importante saber que as asas do avião abanam durante a viagem e que isso é natural. Estas não são estáticas. Também os motores do avião podem ter sons que oscilam ao longo da viagem. Não se preocupe se o som dos motoros que eventualmente possa ouvir durante o trajeto seja diferente.

Outra dica muito relevante é tomar medicamentos que ajudam a tranquilizar a mente. No entanto, só deve tomar qualquer tipo de medicação mediante indicação médica. Não se automedique.

Viagem com roupas confortáveis é fundamental

Para evitar o medo de viajar de avião é ainda importante que use roupas confortáveis. Lembre-se que vai estar algumas horas ou mesmo grande parte do seu dia ou noite dentro da aeronave. Por isso, é importante que leve roupa confortável.

Um truque importante para quem tem medo de andar de avião é não ficar sentado junto das janelas. Opte por locais onde não consegue ver para baixo. Assim, acaba por não ter noção das alturas.

Entre as dicas que ajudam a perder o medo ou a conviver melhor com ele para viajar de avião está a questão do álcool. Não beba muito antes de viajar. O álcool pode criar uma maior agitação na sua pessoa e isso torná-la menos confiante durante a viagem. Beba sempre com moderação.

Qual o assento mais seguro em caso de emergência num avião?

Ao planear as viagens muitas pessoas acabam por escolher logo os lugares onde se querem sentar dentro do avião. Muitas gostam de ir junto das asas, outras à janela, há quem goste de ir na frente do avião, outras mais a meio e há quem goste de ir nos últimos lugares.

Por outro lado, existem pessoas para as quais é perfeitamente indiferente o lugar onde vão durante a viagem de avião. Mas você sabe qual o assento mais seguro em caso de emergência num avião?

Se você não é dado a qualquer tipo de superstição, o melhor é escolher o lugar nos assentos de trás e no meio. Isto porque, sobretudo no que toca aos lugares do meio, o amortecimento das pessoas em ambos os lados será maior.

Por que devemos colocar o telemóvel em modo avião?

Uma das recomendações muito pedidas durante as viagens de avião tem que ver com os aparelhos eletrónicos. Você sabe por que razão lhe pedem para colocar o telemóvel em modo avião? O que acontece se não colocar o telemóvel em modo avião?

Não colocar o telemóvel em modo avião durante o voo coloca em risco a segurança da viagem. Mas fique a saber que, se não ativar o modo avião no seu telemóvel ou tablet, o avião não vai cair.

É pedido que os dispositivos eletrónicos sejam colocados em modo avião porque, se não o fizer, poderá atrapalhar as comunicações dos pilotos.