Nas Notícias 5 praias que deve conhecer em Portugal Por

Portugal tem um areal extenso. Eis 5 praias que deve conhecer em Portugal.

Portugal é um dos países mais procurados para quem adora apanhar sol e tomar banhos de mar no tempo quente. Com uma costa extensa, o areal é prolongado e não faltam opções. Conheça por isso 5 praias que deve visitar. Relaxe e confira as possibilidades.

Portugal é um destino natural de férias para muita gente. De Norte a Sul do país, incluindo as ilhas, os portugueses procuram muito as praias lusitanas. Mas os visitantes estrangeiros também as procuram muito.

A água e a areia fina e em tons brancos é um tónico essencial para descontrair e relaxar. E a saúde também agradece já que estudos têm comprovado que estar na praia ajuda a melhorar várias aspetos da sua saúde.

Por isso, fique com estas indicações, pegue na toalha de praia, no protetor solar, não se esqueça da água para se manter hidratado e mantenha sempre a vigilância apertada, sobretudo se acompanhar crianças, idosos ou pessoas vulneráveis. Visite as praias portuguesas com Bandeira Azul.

Praia dos Galapinhos, Parque Natural da Arrábida

A praia dos Galapinhos está envolvida pelo mar e pela natureza plena do Parque Natural da Arrábida, no Sul do país.

Com pequenas baías, a praia dos Galapinhos já foi considerada como a mais encantadora praia europeia, em 2017.

Para chegar à praia dos Galapinhos, que é uma praia vigiada, os visitantes têm de passar por um trilho pela natureza. Também é possível chegar lá através da praia dos Galapos, que fica próxima e fazer o caminho por entre rochas.

Praia da Comporta, Grândola

A somar a esta, outra opção é a praia da Comporta. Entre um azul brilhante e campos de arroz, a praia da Comporta é uma das mais belas em Portugal e nada fica a dever em termos de beleza a uma praia grega, croata ou da Côte d’Azur.

A praia da Comporta é um paraíso na zona de Grândola, sendo muito procurada por quem visita a Península de Tróia.

Este espaço divinal ganhou fama e quem passa pela praia da Comporta tira o proveito. Madonna já por lá passou e os seus vídeos e fotos nas redes sociais fizeram um sucesso tal que a Comporta passou a vigorar nos destinos de praia portugueses mais requisitados.

Porto Santo, Madeira

Na Pérola do Atlântico há também areias límpidas e águas reconfortantes. Porto Santo tem 9 quilómetros de um areal fantástico para relaxar num paraíso que Portugal tem para oferecer a quem visita aquela região do arquipélago da Madeira.

Se você está habituado a ver catálogos de Portofino, Bodrum, Cannes, Hvar e Santorini, então visite as praias de Porto Santo e verá que nada ficam a dever a esses locais também eles paradisíacos.

Praia da Marinha, Lagoa

Outro recanto à beira mar plantado é a praia da Marinha, em Lagoa, porque, por ali, o vento e o mar funcionam como escultores da paisagem de uma das mais bonitas praias portuguesas.

As areias são douradas e a temperatura da água, que tem uma tonalidade azul turquesa, é muito convidativa a banhos.

A erosão do tempo ajudou a compor a falésia e esta praia é muito procurada, por exemplo, por turísticas britânicos.

Praia Dona Ana, Lagos

O Algarve é por natureza e tradição uma das zonas de praia mais procuradas do país. Com as suas águas límpidas e tranquilas, a praia Dona Ana, em Lagos, tem um areal que convida a passeios à beira mar.

Isto é, com um aspeto hipnotizante, a praia Dona Ana é composta por uma areia muito limpa e por uma água que está constantemente a ‘chamar’ para banhos de sal.

As suas falésias douradas também encantam todos aqueles que visitam estas areias anualmente, ou nem que seja uma vez na vida.

Use sempre proteção por causa das queimaduras do sol

As praias e o mar são excelentes cenários para dias de relaxamento e tranquilidade. Mas convém ter sempre cuidados com a sua pele e com os seus olhos.

Assim, nos dias mais quentes e de sol é importante lembrar que os óculos de sol não são apenas um acessório de moda.

Por conseguinte, certifique-se de que as lentes oferecem proteção 100 por cento contra raios UVA e UVB para manter os seus olhos seguros e saudáveis.

Além disso, é importante usar um bom protetor solar para todas as partes da pele. Saiba em todos os momentos como escolher o protetor solar de rosto mais adequado à sua pele.